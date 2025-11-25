Avanza en un 75,3 % la construcción del paso deprimido en avenida 68 con avenida Las Américas

Foto: IDU.

El grupo 3 de la troncal de la avenida carrera 68 alcanza un 73,34 % de avance de obra, con corte 17 de noviembre de 2025, así lo indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, durante la inspección de las labores que realizó en el paso deprimido o a desnivel de la intersección que conectará la avenida de Las Américas con la avenida 68, uno de los principales hitos de este grupo.

El paso deprimido o a desnivel tiene una longitud de 485 metros y un ancho de 8,25 metros en promedio, en la estructura se avanza en la construcción de vigas, así como en las excavaciones de primer y segundo nivel. En varios módulos del deprimido ya está construida la losa y faltan pocos metros para empalmar el deprimido del costado de la avenida Las Américas con el de la avenida carrera 68.

“Estamos en el deprimido de TransMilenio (del grupo 3), esta estructura la encontramos en el 12 % y a la fecha está por encima del 75,3 % de obra. La instrucción del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es acelerar las labores para que a mediados del próximo año logremos habilitar TransMilenio para que conecte la avenida Américas con la avenida 68 y después con el grupo 5, en la calle 26”, explicó el director Orlando Molano.

La extensión del grupo 3 de la avenida 68 es de 1,04 kilómetros, tiene 23.911 metros cuadrados de espacio público, 7.228 metros cuadrados de zonas verdes y 0,84 kilómetros de ciclorrutas.

“Este grupo 3 tiene cerca de 600 personas trabajando, por lo general están aquí avanzando en el deprimido, aquí abajo. En todo el corredor de la av. 68 tenemos cerca de 5 mil personas trabajando. Esto sin ninguna duda va a mejorar la movilidad, la seguridad y sobre todo la calidad de vida de los bogotanos”, agregó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

En cuanto al avance por hitos, la estación TransMilenio Calle 11 alcanza un 68,74 % de ejecución, esto con el montaje de los vagones norte y sur, así como de las pasarelas y la cubierta. Además, desde marzo de 2025 está en operación el nuevo puente peatonal de la avenida 68 con calle Novena C.