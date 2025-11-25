No se pierda el Concierto de Navidad 2025 con los Caballeros de la Virgen
Celebra con nosotros el nacimiento del Salvador en una noche llena de música, fe y esperanza.
- Día: Sábado 13 de diciembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá – Cundinamarca.
Disfruta de un hermoso concierto navideño interpretado por los Caballeros de la Virgen, con villancicos tradicionales, piezas clásicas y cantos litúrgicos que elevaran el alma y prepararán el corazón para la Navidad.
Bono de donación: Desde cuarenta mil pesos (40.000) incluye transporte.
Tu aporte contribuye a las obras evangelizadoras y sostenimiento del santuario.
Punto de encuentro para transporte:
Coffi-Pan (Avenida carrera 45 · 187-06)