No se pierda el Concierto de Navidad 2025 con los Caballeros de la Virgen

Celebra con nosotros el nacimiento del Salvador en una noche llena de música, fe y esperanza.

Día: Sábado 13 de diciembre

Hora: 5:30 p.m.

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá – Cundinamarca.

Disfruta de un hermoso concierto navideño interpretado por los Caballeros de la Virgen, con villancicos tradicionales, piezas clásicas y cantos litúrgicos que elevaran el alma y prepararán el corazón para la Navidad.

Bono de donación: Desde cuarenta mil pesos (40.000) incluye transporte.

Tu aporte contribuye a las obras evangelizadoras y sostenimiento del santuario.

Punto de encuentro para transporte:

Coffi-Pan (Avenida carrera 45 · 187-06)