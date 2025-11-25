    • Nacional Panorama Nacional

    No se pierda el Concierto de Navidad 2025 con los Caballeros de la Virgen

    Celebra con nosotros el nacimiento del Salvador en una noche llena de música, fe y esperanza.

    • Día: Sábado 13 de diciembre
    • Hora: 5:30 p.m.
    • Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá – Cundinamarca.

    Disfruta de un hermoso concierto navideño interpretado por los Caballeros de la Virgen, con villancicos tradicionales, piezas clásicas y cantos litúrgicos que elevaran el alma y prepararán el corazón para la Navidad.

    Bono de donación: Desde cuarenta mil pesos (40.000) incluye transporte.

    Tu aporte contribuye a las obras evangelizadoras y sostenimiento del santuario.

     

    Punto de encuentro para transporte:

    Coffi-Pan (Avenida carrera 45 · 187-06)

     

     

     

