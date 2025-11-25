Con obras de mantenimiento se renuevan vías comerciales en el barrio 20 de Julio, al sur de Bogotá

Foto: Alcaldía local de San Cristóbal.

La Alcaldía Local de San Cristóbal mejora la movilidad y el entorno en el corredor comercial de barrio 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá con intervención de la malla y corredores viales. En total se han intervenido a este martes 24 de noviembre de 2025, cerca 614 metros cuadrados de vía.

La Alcaldía Local de San Cristóbal realizó una intervención integral en el sector del 20 de Julio, uno de los corredores comerciales más importantes de la localidad. Con el apoyo de la cuadrilla y la maquinaria amarilla, se intervinieron 613.94 metros cuadrados, optimizando las condiciones del espacio público y mejorando la movilidad peatonal y vehicular.

Estas acciones no solo facilitan el tránsito de quienes caminan o se movilizan por la zona, sino que también fortalecen las dinámicas comerciales del sector, generando un entorno más ordenado, seguro y favorable para vendedores y usuarios

La Alcaldía Local de San Cristóbal reafirma su compromiso con el mantenimiento del territorio y el fortalecimiento de los espacios donde la economía local se mueve cada día.