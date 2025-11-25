Video: Conozca los resultados de seguridad en Bogotá durante noviembre de 2025

Te contamos el resumen de los avances en materia de seguridad y lucha contra el hurto, los homicidios, el tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos, durante el mes de noviembre de 2025, como resultado de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura.

1. Recuperados 43 carros y motos en duro golpe contra el robo de automotores en Bogotá

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), brigadier general Giovanni Cristancho, entregaron importantes resultados operativos del mes de noviembre frente al hurto de vehículos y motocicletas en Bogotá.

El mandatario manifestó que se han intensificado los operativos de inspección, vigilancia y control en puntos priorizados de la ciudad, y que se está atacando no sólo el hurto de automotores, sino las rentas criminales que se desprenden de este delito.

2. Autoridades frustraron el hurto de una camioneta de alta gama en Villa Mayor

La Policía de Bogotá, a través de la estación de policía Rafael Uribe, logró la detención en flagrancia de dos hombres de 22 y 29 años por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en el barrio Villa Mayor, cuando los uniformados, que adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados por la ciudadanía sobre el hurto de un vehículo de alta gama mediante la modalidad de atraco en esta localidad.

3. Cayó alias ‘Boliqueso’, integrante del grupo delincuencial Los Costeños

Se logró mediante orden judicial la detención de un hombre de 30 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Estos hechos se presentaron en la carrera 79 con calle 19, mientras los uniformados adscritos al CAI Hayuelos adelantaban labores registro y control, observaron a una persona en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a detenerlo. Durante el procedimiento de verificación de antecedentes se pudo evidenciar que presentaba una orden judicial emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías de Barranquilla.

4. Cayó alias ‘El Chocolate’ por el homicidio de un ciudadano

La Policía de Bogotá detuvo, mediante orden judicial, a alias ‘El Chocolate’ un hombre señalado de ser presuntamente el responsable del homicidio de un hombre. Los hechos se presentaron el pasado 8 de septiembre de 2025 cuando en medio de una riña en vía pública, en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el suroriente de Bogotá. Según las autoridades, este hombre lesionó en varias oportunidades con arma cortopunzante a otro ciudadano causándole la muerte.

De acuerdo con las autoridades, en este hecho falleció esta persona en un centro médico. El detenido presenta antecedentes por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

5. Dos hombres detenidos por hurtar camión con más 28.000 de unidades de cerveza

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá capturó a dos hombres tras su participación en el hurto de un camión de cerveza con más de 28.000 unidades en la localidad de Barrios Unidos.

Las autoridades les solicitaron la procedencia de esta mercancía y ellos indicaron que la habían comprado, pero no demostraron soportes de compra o factura. al lugar de los hechos se acercó un ciudadano quien manifestó ser el propietario de este tractocamión y que estaba desaparecido desde hace varias horas. El vehículo fue ubicado mediante su sistema GPS.

6. Policía frustró hurto de 20 millones de pesos y detuvo a dos implicados

En el desarrollo de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura y de las actividades de control, uniformados del CAI Lucero de la Policía de Bogotá en el sur de Bogotá, lograron la detención en flagrancia de dos personas de 25 y 27 años por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos son señalados de participar en un hecho de hurto de 20 millones de pesos a un ciudadano.

Los hechos se presentaron en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la víctima, después de hacer un retiro de 20 millones de pesos en una entidad bancaria de un centro comercial, fue interceptada por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de ellos la intimidó con un arma de fuego para despojarla del dinero.

7. Policía volvió a detener a dos fugados de la estación de policía Barrios Unidos

La Policía de Bogotá volvió a detener a dos personas por el delito de fuga de presos. Estos hombres habían escapado de la estación de policía Barrios Unidos el pasado 9 de noviembre del presente año.

“Gracias a la información aportada por la ciudadanía, en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito se logró ubicar en una vivienda a estas dos personas, además, tenían medida de aseguramiento por hurto agravado”, aseguró el Mayor Ibrihan Cuero, comandante Estación de Policía Tunjuelito.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

8. Cayeron ‘Los Topos’ por hurtar cableado en la estación de TransMilenio Calle 45 en Bogotá

La Policía de Bogotá detuvo a tres hombres pertenecientes al grupo delincuencial ‘Los Topos’, dedicados a hurtar el cableado del sistema de transporte masivo de la ciudad. Esto ocurrió debajo del piso de la estación Calle 45.

El hecho se registró en la localidad de Chapinero, cuando el personal de seguridad de TransMilenio escuchó ruidos extraños y alertó a las autoridades. De inmediato, uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía de Bogotá llegaron al punto y, con apoyo del equipo de infraestructura, levantaron las placas del piso de la estación.

9. Cayó el ‘Llave maestra’, dedicado al hurto de vehículos por halado

La Policía de Bogotá detuvo en flagrancia a un hombre por el delito de hurto en la localidad de Antonio Nariño. El hombre detenido contaba con una medida domiciliaria y brazalete electrónico del INPEC por el delito de hurto calificado, que ocultaba con unos elementos que no permitían su ubicación en tiempo real.

Esta persona, mediante la modalidad de halado en inmediaciones a un centro comercial, hurtó una camioneta. Pero por la reacción de las patrullas de vigilancia, se logró interceptar y detener a esta personas, aseguró el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño.

10. Autoridades desmantelaron una red de medicamentos falsos

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, las autoridades desmantelaron dos puntos de distribución ilegal de medicamentos en Bogotá, donde se elaboraban y almacenaban productos farmacéuticos falsificados que representaban un serio riesgo para la salud de los bogotanos, bogotanas y los colombianos. Durante el operativo se logró incautar más 5.700 unidades de medicamentos falsificados.

Durante la acción, peritos y representantes de los laboratorios Novartis, VITAMAC, Opella y Tecnoquímicas S.A., verificaron la autenticidad de los productos encontrados en estos puntos.

La intervención se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana recibida en la Línea Anticontrabando 159, que permitió ubicar dos inmuebles en las localidades de Los Mártires y Fontibón, uno de ellos en un centro comercial y otro tipo bodega.