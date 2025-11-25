Cortes de luz este miércoles 26 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 26 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Chapinero

Barrio Bellavista. De la carrera 0 este a carrera 3 este entre calle 71 a calle 75 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio El Retiro. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 81 a calle 83 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 84 a calle 86 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Santa Bárbara. Vereda Pasquilla – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa Rosa. De la Vereda Santa Rosa – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Eduardo Santos. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Alcalá. De la carrera 48 a carrera 50 entre calle 28 sur a calle 31 sur – Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Bernardino. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Bosque De Pinos. De la calle 162 a calle 164 entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio Usaquén. De la calle 112 a calle 114 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.