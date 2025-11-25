    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 25 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 25 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3657 – La 5ta 3 – Tarde 1279 – La 5ta 6

    Culona
    Día 0870 – Noche

    Astro Sol
    0716 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    3276 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 7312 – La 5ta 2 – Noche 2462

    Chontico
    Día 3808 – La 5ta 6 – Noche 0964 – La 5ta 8

    Cafeterito
    Tarde 1882 – La 5ta 7 – Noche 2637 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 9778 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 978 – Noche

    Play Four
    Día 0445 – Noche

    Samán
    Día 0419

    Caribeña
    Día 7880 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 2694 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 7143 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9947 – La 5ta 4 – Tarde 1198 – La 5ta 5

