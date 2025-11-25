Ejército desmantela caletas de disidencias de las Farc con explosivos en el Valle y el Huila

–El Ejército Nacional, en coordinación con Fuerza Aerea y la Fiscalia, ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de San Antonio, Jamundí (Valle del Cauca). Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fue un golpe directo a alias Marlon, principal terrorista de las disidencias del cartel de alias «Mordisco», que está intentando atacar a la población civil en Cauca y Valle del Cauca.

En el lugar se hallaron granadas artesanales, pólvora, mecha lenta, cableado, un chaleco multipropósito y cartuchos. Entre el material incautado había explosivos listos para ser instalados en drones, una amenaza creciente usada para atacar a nuestras tropas y poner en riesgo a la población civil.

La vía fue cerrada preventivamente para proteger a la comunidad, y el material fue destruido de forma controlada por personal experto.

Estos artefactos pretendían ser usados para cometer atentados contra nuestros soldados y contra los habitantes y transeúntes que a diario se movilizan por el sector.

Por otra parte, el jefe de la cartera de Defensa reportó que el Ejército localizó y destruyó un depósito ilegal de explosivos también perteneciente a las disidencias de las Farc en la vereda San Francisco, municipio de Palermo, departamento del Huila.

La operación se desarrolló en un punto que estas estructuras criminales pretendían usar para planear ataques contra nuestras tropas y contra la población civil que transita por la región.

En el lugar se halló material altamente peligroso:

• 27 AE-MAP -Artefactos Explosivos y Minas Antipersonal

• 45 artefactos explosivos

• 103 metros de cordón detonante

• 4 cargas dirigidas

• 20 detonadores aneléctricos

• 67 metros de cordón de seguridad

Todo fue destruido de manera controlada y segura por nuestros equipos especializados.

Por otro lado, el ministro Sánchez informó que asestó un contundente golpe al grupo criminal que se hace llamar comuneros del sur en una operación interinstitucional realizada por el Ejército en coordinación con el Ejército ecuatoriano, con el que, afirmó, se demuestra una vez más que la cooperación internacional es clave para derrotar el crimen transnacional.

La operación, que se extendió por dos horas de intenso combate, concluyó con la muerte de uno de sus integrantes y cuatro más heridos, a quienes se les brindaron los primeros auxilios. Además, fueron incautados seis fusiles, un mortero, 1.158 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, 15 granadas hechizas, un dron y material de guerra destinado a atacar a civiles y a la Fuerza Pública.