Imponen multas por más de $3.068 millones a 10 empresas que promocionaron productos durante el Black Friday 2024

–La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sancionó a 10 empresas que promocionaron productos durante el Black Friday 2024 sin cumplir normas de información, garantías y condiciones de sus ofertas. Les impuso multas que suman más de $3.068 millones.

El organismo de control señaló que este fue el resulado del monitoreo que realizó con ocasión a la temporada de Black Friday de 2024, en alrededor de 60 establecimientos de comercio con el propósito de vigilar la correcta aplicación de las normas de protección al consumidor, especialmente en lo referente a la información y las garantías de las promociones ofrecidas en comercio electrónico.

Las 10 empresas sancionadas, que proveen bienes y servicios utilizando el comercio electrónico, y quienes, en particular, aprovecharon la temporada de Black Friday 2024 para promocionar sus productos, son las siguientes:

Bigfoot Colombia S.A.S., Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.-Olímpica S.A., Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S., Comercializadora Baldini S.A. Baldini, Makro Supermayorista S.A.S., Almacenes Maximo, Sodimac Colombia S.A. e Inversiones Blo S.A.S.

Las multas impuestas ascienden a la suma de $3.068.673.280, y entre las infracciones evidenciadas se encontraron:

— No suministrar información sobre las condiciones de modo para acceder a las promociones, incluyendo los requisitos y términos de entrega, como, por ejemplo, si eran o no acumulables con otros incentivos, o si existía un límite de unidades por persona, etc.

-No proporcionar información sobre los productos objeto de la promoción, especificando su cantidad y calidad, así como sobre el derecho de retracto y la reversión de pago y el procedimiento para ejercerlo, en la etapa previa a la

aceptación de la oferta.

— Exigir la factura y documentos adicionales para el ejercicio del derecho a la garantía legal.

— No suministrar información previa a la aceptación de la oferta y en todo momento sobre la persona jurídica con la que se desarrollaría la relación de consumo.

— No suministrar información fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada, sobre el origen, componentes, medidas, el modo de fabricación, la forma de empleo, los usos, las restricciones y cuidados relevantes, las propiedades, la calidad, la idoneidad o cualquier otro factor pertinente de tal forma que los consumidores no

pudieron hacerse una representación 10 más aproximada a la realidad de dichos bienes.

-No disponer de un mecanismo para la radicación de peticiones, quejas y reclamos en el que constara fecha y hora de radicación, así como para hacer su posterior seguimiento.

-No incluir en su página web un enlace visible, fácilmente identificable, que le permitiera al consumidor ingresar a la página de la autoridad de protección al consumidor de Colombia.

— Incluir una disposición según la cual se exigía a los consumidores presentar la factura de compra o un documento equivalente que acredite la compra en su establecimiento, para poder ejercer el derecho de retracto.

-Afectación del derecho a reclamar y a obtener la reposición de las tarjetas de regalo cuando se presentara un evento de pérdida o extravío.

Con estas decisiones, la Superintendencia reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos de consumo masivo garantizando la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. De esta manera se busca que los consumidores cuenten con información suficiente para tomar

decisiones informadas y ejercer sus derechos de manera adecuada.

Para este Black Friday 2025, la SIC del Cambio continuará velando por el respeto y la garantía de los derechos de los consumidores.