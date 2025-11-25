Envían a la cárcel a presunto responsable del asesinato deL sacerdote Darío Valencia en Pereira

–Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián Eduardo Cifuentes Gómez, luego que este sujeto aceptara ser el responsable del asesinato del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, Risaralda, Darío Valencia Uribe, perpetrado el 25 de abril de 2024.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, este sujeto se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta y luego le disparó en varias oportunidades y arrojó el cuerpo en una zona rural del municipio de Belalcázar, Caldas, para evitar que fuera localizado por las autoridades.

Asimismo, se le atribuye haber llevado el automotor a un lavadero de carros para intentar eliminar algunas manchas de sangre y otras evidencias. Posteriormente, el 29 de abril de 2024, escapó a Franciam, donde fue localizado en atención a una notificación roja de Interpol.

El trabajo articulado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula de la Policía Nacional permitió ubicar el cuerpo del sacerdote, en septiembre de 2024, destacó la fiscalía.

Entre tanto, el señalado agresor fue extraditado a Colombia y capturado a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Julián Eduardo Cifuentes Gómez aceptó todos los cargos en su contra.