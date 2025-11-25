Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes noviembre 25, 2025 -Dólar TRM $ 3,806.16 (vigente 26 de noviembre) -Euro $ 4,375.60 -Bitcoin US$ 87.298,30 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,50 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,04 -Petróleo Brent US$ 58,05 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorNo se pierda el Concierto de Navidad 2025 con los Caballeros de la Virgen Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 26 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 ; taxis 5 y 6 También podría gustarte Nacional Defensoría advierte enorme rezago en plan para habilitación de cupos carcelarios Giovanni Alarcón M. jueves marzo 10, 2016 Economía Audifarma pagará millonaria multa por excederse en precios de medicamentos Margarita Bedoya miércoles diciembre 18, 2013 Nacional Ejército dio de baja a cabecilla del frente 38 de las Farc en Arauca Ariel Cabrera lunes abril 30, 2012 Nacional Personero denuncia incursión de la guardia venezolana en Tibú, Norte de Santander Andres Felipe Gama jueves julio 23, 2015