    -Dólar TRM $ 3,806.16 (vigente 26 de noviembre)
    -Euro $ 4,375.60
    -Bitcoin US$ 87.298,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,65%
    -UVR: $ 396,50
    -Tasa de Usura 24,99%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,04
    -Petróleo Brent US$ 58,05

