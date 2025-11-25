MinTIC amplía formación digital gratuita y fortalece las oportunidades de empleo para jóvenes y adultos

–(Foto Colombia Joven). Con la firma de dos memorandos de entendimiento, que amplían de manera decisiva la formación digital gratuita y fortalecen las oportunidades de empleo, jóvenes y adultos que participan en los programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), serán beneficiados.

La alianza suscrita con Books and Books permitirá que las personas mayores de 18 años que ya cuenten con certificaciones de AvanzaTEC puedan acceder gratuitamente a cursos en los niveles A1, B1 y B2 hasta el 30 de noviembre de 2025. Los beneficiarios también tendrán acceso a plataformas y pruebas especializadas como B-English, Helbling Languages y certificaciones avaladas internacionalmente.

La segunda alianza, firmada con THT – The Talent System SAS, empresa especializada en gestión del talento humano, permitirá ofrecer gratuitamente herramientas para la construcción del perfil profesional, orientación laboral, evaluación de competencias y acceso a oportunidades de empleo a través de la plataforma THT Jobs.

Esta plataforma automatiza procesos de selección, multiposting de vacantes, análisis psicométricos y evaluación de candidatos, facilitando la toma de decisiones para empleadores y mejorando las rutas de inserción laboral de quienes participan en la oferta educativa del Ministerio TIC.

Sobre esta alianza, Víctor Julio Cortés, gerente general de Books and Books, destacó que esta unión junta las dos llaves que abren todas las posibilidades, “el inglés y la tecnología; las herramientas tecnológicas llevan el inglés y forman una pieza de baile muy armoniosa. No hay rincón del mundo para convivir si uno no sabe inglés. Este es un recurso vital para todos los campos, el turismo, la tecnología. Felicito al Ministerio TIC por ser forjadores de este tipo de análisis en beneficio de la comunidad»

Por su parte, la ministra TIC, Carina Murcia aseguró que estas importantes alianzas aportan significativamente a la industria, “gracias a esta firma logramos que como país nos apropiemos de la importancia de aprender inglés, porque así logramos un desarrollo en tecnología, por ejemplo, en inteligencia artificial y con el otro memorando logramos consolidar ese hub digital que queremos y que se proyecte así la empleabilidad en los próximos meses de todos y todas».

El Ministerio TIC reiteró que seguirá ampliando sus ofertas formativas y consolidando estrategias que permitan que la tecnología, el inglés y la innovación sean herramientas de movilidad social y desarrollo económico para toda la ciudadanía.