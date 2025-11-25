Petro afirma que la CIA está detras del escándalo de infiltración y revela que ha querido sacarla del país pero no lo ha hecho por una razón

–El presidene Gustavo Petro recabó este lunes sobre la infiltración de las disidencias de las Farc, para afirmar que detras de este escándalo está la CIA. «La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países», escribió el mandatario en su cuenta en X.

El jefe del Estado revela que se reunió con agenes de la agencia de inteligencia estadounidense «para recibir informes de oficiales corruptos a los que presté atención, guardando prudencia sobre la veracidad de la información» y que en esa ocasión le hablaron del general Juan Miguel Huertas Herrera, «que no estaba en el ejército, y mencionaron posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy» y subraya que «por eso se que el nuevo informe es falso».

«Investigue lo que sucedió, y determine que la creencia de la CIA no era certera», agrega y explica que se trataba «de un operativo contra el Eln que en el momento de ejecutarse, fue saboteado por la presencia del un helicóptero en el lugar de los hechos que alertó al grupo armado».

El presidente Gustavo Petro establece que su investigación sobre los hechos determinó que el helicóptero era de la policía y no del ejército, con lo cual el general Huertas no tenía nada que ver y aclara, además, que del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Wílmar Mejía, «no se dijo nada».

A renglón seguido, el jefe del Estado aseguraque «a la CIA también la engañan», pues adviere: «La alta corrupción en el país producto del narcotráfico hace que existan bandas delincuenciales en el ejército dirigidas por oficiales de alto rango. Utilizan la inteligencia, los polígrafos e informes de inteligencia que resultan falsos para sacar del camino injustamente a oficiales de alto rango que representan un peligro para sus carreras o que no son cómplices de sus actividades criminales».

Además precisa que «la CIA cae también en esos errores porque los norteamericanos aún no saben que el gran narcotráfico siempre penetra el poder político de la nación».

Y señala que «hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno».

El presidente Petro afirma que no ha querido sacar a la CIA del país «esperando que el gobierno de Trump reaccione y se de cuenta que los informes que recibe vienen es del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones».

Al respecto hace énfasis en que «narcos y altos dirigentes del gobierno norteamericano coinciden en su intensión de derrocar el gobierno. Los uno para recuperar sus negocios golpeados, los otros por antiguos odios contra la revolución cubana que extienden ignorantemente a todo el progresismo latinoamericano y los lleva a regresar a la época en que apoyaron a Pinochet y Videla que tanto dolor desataron en nuestro continente. Unos quieren negocios otros impedir que ganemos las elecciones».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro también se refiere al Eln, a propósito de acusaciones que le hicieron en un video los cabecillas de las disidencias de las Farc alias «Antonio Medina», «Yan Carlos Medina» y «Richard Santos», quienes reaparecieron luego del bombardeo en Puerto Rondón, donde los daban por muertos, para que le ponga votos para el 2026.

Al respecto, el primer mandatario afirma:

«Aquí se dicen cosas ciertas y otras mentirosas», señala y puntualiza: «Es cierto que el responsable de la mayor parte de secuestros y asesinatos sistemáticos de civiles en Arauca es el Eln dirigido por Pablito. La labor de traqueteo de Pablito en el Arauca y Apure es intensa y con sus dineros mantiene su influencia mayoritaria dentro del Eln».

«Es cierto que la ofensiva mayor del ejército se ha dirigido a la fuerza de Iván Mordisco, por su clara pertenencia a la mafia de la junta del narcotráfico. Los ataques a las estructuras de «Iván Mordisco» derivan de su negativa a aceptar su concurrencia a la paz, lo mismo ha hecho el Eln con su ataque a Catatumbo».

«No he recibido ni recibiré un dólar del ELN. Tal guerrilla se dejó llevar de las ideas de Camilo Torres a las del traqueteo y el crímen de guerra.

La rabia no debe degradar la verdad. El frente 10 en Arauca fue atacado porque se les tendió la mano de la paz y no la aceptaron».

El presidente concluye este trino afirmando: «La responsabilidad de los menores combatientes que murieron es de ustedes, señores del frente 10 nunca debieron reclutar menores de edad para defenderse».