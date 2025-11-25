Por: Carlos Fradique Mendez Por: Carlos Fradique Mendez

EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 894 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, RECOMIENDO DAR TESTIMONIO DE SU MATRIMONIO CONSENSUAL.

El matrimonio es, en sentido estricto, un contrato por el que una mujer y un hombre se unen con el fin de vivir juntos, de garantizar la subsistencia responsable de la especie humana y de formar un empresa para auxiliarse mutuamente.

Es importante entender que el contrato de matrimonio lo celebran el hombre y la mujer y no el religioso, el notario o el juez que presencian la ceremonia. Estas personas solo son testigos de la celebración, pero no hacen parte del contrato de matrimonio.

Por eso es errado decir que tal cura, tal religioso, tal notario, tal juez, nos casó. Error. Esa persona fue la testigo de su contrato de matrimonio y seguramente dará ese testimonio por medio de un acta que será la que sirve para sentar en Colombia el registro civil del matrimonio.

PREGUNTO: ¿Uds. viven en matrimonio consensual? Si viven bajo este matrimonio, esta lección es para ustedes.

Hombre y mujer que celebran el matrimonio sin la presencia de testigo oficialmente autorizado para presenciarlo, celebran lo que llamo MATRIMONIO CONSENSUAL, que es el que corresponde a la primera parte del Art. 115 del código civil colombiano que reza: “El matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes.”

Cuando me preguntan que por qué omito la presencia del testigo, del funcionario competente para presenciar el matrimonio consensual, respondo que conviene recordar que el matrimonio, UNION DE APOYO ENTRE HOMBRE Y MUJER tiene la misma edad de la especie humana y hago la siguiente pregunta: ¿Cómo se casaron y ante quién y cómo inscribieron su matrimonio, los primeros Adanes y las primeras Evas? No hay respuestas para esas preguntas, pero por razón natural podemos responder que esos primeros matrimonios fueron fruto solo del mero consentimiento de los contrayentes.

En la antigüedad no se exigía la inscripción de la pareja y solo por razones de cuentas, hoy de estadísticas de las personas que vivían en una ciudad se pidió la inscripción en el empadronamiento, avecindarse puede ser el nombre en nuestro medio.

Si Uds. viven como pareja sin haber celebrado matrimonio ante testigos, NO DIGAN QUE VIVEN SIN CASARSE, QUE VIVEN EN UNION LIBRE. DIGAN simplemente que están casados y si les preguntan que ante quien se casaron digan que viven en matrimonio consensual y les recomiendo que para recibir todos los beneficios lo hagan constar en declaraciones extra juicio y mejor por medio de escritura pública.

