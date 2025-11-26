Autoridades rescataron a 30 animales en estado de abandono en una casa en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La Policía de Bogotá, a través del Grupo de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Seccional de Carabineros y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), adelantaron una intervención en el barrio La Peña, en la localidad de Santa Fe, donde fueron hallados 30 animales en aparente estado de abandono.

La acción se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un posible caso de maltrato animal. Un equipo de profesionales, incluido personal médico veterinario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ingresó a la vivienda para verificar las condiciones de bienestar de los animales, encontrando señales evidentes de desatención y deterioro.

Tras la evaluación, se emitió un concepto desfavorable y se procedió con la aprehensión material preventiva de 18 caninos, siete felinos, cuatro palomas y un perico australiano. Todos fueron trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde recibirán atención especializada.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier caso de presunto maltrato animal puede denunciarse a la Línea 123 o al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co