TransMilenio amplía horarios para personalizar la tarjeta TuLlave

Se ampliaron los horarios de atención en 16 puntos de personalización de la tarjeta TuLlave para mejorar el acceso al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios de la tarjeta personalizada, 16 puntos de atención operan ahora en jornada continua, de lunes a domingo, incluidos festivos, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Esta medida, resultado del trabajo articulado entre TransMilenio y Recaudo Bogotá, busca optimizar la experiencia de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), garantizando mayor cobertura horaria y disponibilidad del servicio.

“Estamos ampliando los horarios, entre dos y hasta cuatro horas más de atención durante el día en horarios más flexibles y jornadas continuas para nuestros usuarios. Esto responde a nuestro propósito de seguir trabajando en acciones concretas y visibles para mejorar la experiencia de viaje y accesibilidad al Sistema en el que se registran hasta 4 millones de viajes al día” afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

La personalización es gratuita y permite acceder a varios beneficios

Transbordos a $ 0: durante una ventana de 125 minutos, puedes cambiar de ruta sin costo en los componentes troncal, zonal y cable (excepto en el mismo paradero o ruta).

Viajes a crédito: si no tienes saldo suficiente, el sistema te permite realizar hasta dos viajes fiados.

Protección de saldo: en caso de pérdida, robo o daño, puedes bloquear la tarjeta y recuperar tu saldo, al cierre de la operación.

Puntos de personalización de la tarjeta TuLlave en Bogotá

Puntos de TuLlave con nuevo horario: 6:00 a. m. – 8:00 p. m., jornada continua. A continuación, los puntos por localidades:

Estación 1 de Mayo-San Cristóbal.

Estación Banderas-Kennedy.

Estación Calle 76 -Chapinero.

Estación CAN-Teusaquillo.

Estación General Santander-Antonio Nariño.

Estación Soacha San Mateo-Soacha.

Estación Terminal-Usaquén.

Portal Norte-Usaquén.

Portal 20 Julio-San Cristóbal.

Portal 80-Engativá.

Portal Américas-Kennedy.

Portal del Sur-Bosa.

Portal Dorado-Engativá.

Portal Suba-Suba.

Portal-Tunjuelito.

Portal Usme-Usme.

Estos puntos pueden cambiar su ubicación de acuerdo con las necesidades de la operación.

Con corte al 31 de octubre de 2025, TransMilenio ha emitido 13.320.212 de tarjetas básicas, de las cuales 7.502.765 están personalizadas. Algunos de los puntos de mayor demanda en atención son el Portal 80, Portal Eldorado – C.C. Nuestro Bogotá, Portal 20 de Julio, Portal Tunal y el Portal Usme. En general, los puntos de atención y personalización pueden tener un promedio de cinco mil personas al mes.

Otros puntos de atención y personalización

El horario de atención y los demás puntos de atención y personalización pueden ser consultados en el link: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion.

Requisitos para personalizar la tarjeta TuLlave en Bogotá

Documentos requeridos para acceder a la personalización de la tarjeta TuLlave:

Adultos colombianos: cédula, contraseña o documento digital de la Registraduría.

Menores de edad: los nacionales deben presentar el registro civil o tarjeta de identidad; en caso de los menores extranjeros deben presentar cédula de extranjería, pasaporte o documento emitido por Migración Colombia. Adicionalmente debe corroborar el parentesco con un registro civil de nacimiento, documento judicial o certificado de grupo familiar emitido por la EPS, cédula del padre, madre o tutor legal.

Extranjeros: cédula de extranjería, pasaporte o documento vigente de Migración Colombia.

Costo: La personalización es gratuita. Si no cuentas con la tarjeta básica, puedes adquirirla por $ 8.000.