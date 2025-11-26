Caen 10 integrantes del clan del golfo en Antioquia

–En el desarrollo de dos operaciones sostenidas en el Suroeste antioqueño, tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de diez presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del clan del golfo, quienes serían responsables de dinamizar hechos de violencia, ejercer control social, coordinar extorsiones y afectar la seguridad en diferentes municipios de esta subregión.

El primer resultado operacional se produjo en el municipio de Támesis, donde fueron capturados siete presuntos integrantes del componente urbano de esta organización criminal. Entre ellos se encuentran alias Sebastián, alias Usuga, alias Luis, alias Camila o La Flaca, y alias Yuliana o La Gorda, señalados de desempeñarse como escoltas de alias Fredy Roca o La R, cuarto cabecilla de frente, así como de contar con antecedentes por homicidio, lesiones personales y delitos asociados al narcotráfico. Alias Camila, además, habría participado en varias acciones terroristas registradas en el Suroeste antioqueño, en las que murieron tres uniformados de la Policía y otros resultaron heridos.

Durante esta acción se incautaron dos pistolas, 52 cartuchos calibre 9 mm, dos proveedores, una granada de fragmentación y tres radios de comunicación utilizados para coordinar actividades criminales en la región.

En una segunda operación en el mismo municipio fue capturado alias Acacio, identificado como presunto cabecilla del componente urbano en Támesis y presunto responsable del homicidio ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en la vereda Río Frío, hecho que interrumpió un periodo de dos años sin muertes violentas en esta localidad. Junto a él fue capturada alias Paola Rojas.

En este procedimiento las autoridades incautaron un arma de fuego, 21 cartuchos de diferentes calibres y una granada de fragmentación.

De manera simultánea, en zona rural del municipio de Andes, las tropas lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del componente pseudopolítico del Clan del Golfo, quienes se encontraban vinculados a actividades de presión y control social sobre líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés.

Los capturados fueron identificados como alias Juan de Dios, señalado de coordinar reuniones con presidentes de Juntas de Acción Comunal; alias Pibe o El Zarco, presunto escolta de alias Juan de Dios; y alias Cabezón, quien cumpliría funciones de seguridad y sería hombre de confianza del mismo, además de presentar antecedentes por varios delitos.

A estos individuos se les imputarán cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En esta operación fueron incautados un arma de fuego, cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, dos motocicletas, radios de comunicación; elementos empleados para la movilidad, comunicación y apoyo a las actividades criminales de este grupo en las zonas rurales de Andes.

Estos resultados representan una afectación directa y simultánea a los componentes urbano y pseudopolítico de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, neutralizando su capacidad de mando, coordinación y ejecución de acciones violentas, así como su influencia sobre las comunidades rurales a través del control social y el cobro de extorsiones.