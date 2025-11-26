En combate con el Ejército fue abatido alias «cóndor», señalado cabecilla del clan del golfo en Córdoba

–Un sujeto conocido con el alias de «cóndor» o «condorito», peligroso cabecilla del clan del golfo, fue abatido por el Ejército en combates con esa estructura ilegal armada en el corregimiento de Tierradentro, en jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba.

La operación fue realizada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Con alias «cóndor» fue neutralizado también uno de sus escoltas, y se incautaron dos armas cortas, un fusil, 5 proveedores, 296 cartuchos de diferentes calibres, 3 celulares y una motocicleta, informó el comando del Ejército, el cual resaltó que las tropas permanecen en el sitio, a fin de contrarrestar cualquier acción criminal dirigida a la población civil.

De acuerdo con la información aportada por la inteligencia del Gaula Militar Sinú, alias cóndor o condorito, sería el cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila, del clan del golfo, que llevaría un tiempo aproximado de 8 años en la organización ilegal, y tendría como área de injerencia criminal los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré, Córdoba.

En el año 2021, mencionado sujeto habría participado en la activación de un campo minado al paso de un vehículo NPR, en la vereda Liborina del municipio de Puerto Libertador, acción terrorista en la que 5 militares perdieron la vida y 7 más resultaron heridos.

Igualmente, sería responsable de la emboscada mediante activación de un artefacto explosivo y ráfagas de fusil que dejó 7 policías heridos, en hechos acaecidos en el año 2022 en la vereda Las Claritas de este mismo municipio.

Alias cóndor también es señalado del secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejercito Nacional, además del hurto de sus armas de dotación y la motocicleta oficial, eventos ocurridos en el año 2024 en el corregimiento El Doce de Tarazá, Antioquia.

Adicionalmente, tendría responsabilidad en el asesinato de dos personas en zona rural de Valdivia, Antioquia, quienes habrían sido acusadas de ser colaboradoras de la Fuerza Pública.

Durante el presente año, habría realizado acciones delictivas contra policías y militares en Remedios, Valdivia y Cáceres, Antioquia en el marco del paro armado, tras la muerte en desarrollo de operaciones de alias Chirimoya.

Finalmente, se le atribuye participación en el asesinato de dos soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, en el corregimiento Tierra Santa, jurisdicción de Buenavista, Córdoba.

Alias cóndor es sindicado además de desplazamientos forzados y del cobro de extorsiones a los diferentes gremios del sur de la región cordobesa y el Bajo Cauca antioqueño.

Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la realización de los actos urgentes y continuar con los respectivos procesos judiciales, subrayó el mando militar, el cual destacó que con este resultado, clan del golfo pierde un cabecilla con amplia experiencia delictiva en acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública, lo que debilita el componente armado de esta organización ilegal.