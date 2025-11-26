Cayeron ‘Los del Carro Rojo’, por hurtar vehículos mediante atraco en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, a través de la Seccional de Investigación Criminal y patrullas de vigilancia de la Policía de Bogotá se logró la detención de siete personas por el delito de falsedad marcaria y, hurto agravado y calificado. Según las autoridades, los capturados hacen parte de una estructura delincuencial conocida como ‘Los del Carro Rojo’, señalados de varios casos de hurto de vehículos.

Los hechos más recientes se presentaron en la localidad Teusaquillo, luego de que estos presuntos delincuentes en horas de la madrugada hurtaran una camioneta de alta gama mediante la modalidad de atraco. Luego de esto se dirigieron a un establecimiento en la Avenida Primo de Mayo con carrera 30, donde gracias al seguimiento de cámaras se logró ubicar a estas personas.

Durante el procedimiento la Policía de Bogotá, logró recuperar el vehículo que había sido hurtado y dos automóviles más de color rojo en los que se movilizaban estas personas, al parecer, para cometer estos hurtos, además, de una motocicleta incautada.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, este grupo delincuencial, una vez cometían estos hechos, abandonaban los vehículos en vía pública o en parqueaderos de la zona para evadir los controles de las autoridades. Asimismo, se les atribuyen al menos ocho hurtos violentos.

En las próximas horas los detenidos serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.