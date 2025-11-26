Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 27 y sábado 29 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 27 (viernes no) y sábado 29 de noviembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Jueves 27 de noviembre de 2025

—

Tunjuelito

Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samore, Claret

De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Calandaima, Calandaima, Tocarema y Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Ipanema, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Tocarema, Unir I

De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Bavaria

De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Los Mártires

La pepita, Voto Nacional

De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho Occidental

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Municipio de Soacha – Cundinamarca

El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terra luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Victimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4, Parque Tibanica

De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—

Sábado 29 de noviembre de 2025

—

Barrios Unidos

La Paz

De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.