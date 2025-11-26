EE.UU. confirma vuelos nocturnos en el Caribe desde el portaviones USS Gerald Ford

–Las fuerzas militares de EE.UU. realiza operaciones de vuelo nocturno como parte de sus actividades militares en el mar Caribe, confirmó la Marina estadounidense en la red social X.

«La cubierta de vuelo nunca duerme» expresó el componente de la Armada, al señalar que estos vuelos se realizan desde el portaviones más grande del mundo, el Ford USS Gerald R. Ford, que se encuentra en las aguas del Caribe desde hace varias semanas en medio del despliegue militar supuestamente para combatir el narcotráfico procedente de Venezuela.

Según el cuerpo del Pentágono, «las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur», así como también a «las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente», Donald Trump, «para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional».

El despliegue militar aéreo coincide con la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Dan Caine, a Trinidad y Tobago, donde se reunió con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, en medio de las nuevas amenazas de la administración Trump contra Caracas, que desde la semana pasada definió como «potencialmente peligrosa» la zona aérea próxima a Venezuela.



Medios locales informaron que Caine, el principal asesor militar de Trump, arribó a Trinidad y Tobago alrededor de las 11 de la mañana. En un escueto comunicado, la Embajada de EE.UU. en Trinidad informó el lunes que la visita se centraría en la «sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional sobre la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales».

Previamente, Caine estuvo en Puerto Rico, donde compartió con un batallón de soldados norteamericanos que realizan ejercicios militares, como parte de las operaciones estadounidenses en la zona, ahora englobabas en la operación ‘Lanza del Sur’. (Información RT).