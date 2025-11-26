Incendio devora varios rascacielos residenciales en Hong Kong (VIDEOS)

–(Foto captura de video). Un voraz incendio arrasó este miércoles varios edificios de un complejo residencial del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong.

En principio se reporta la muerte de 13 personas, incluido un bombero, y al menos otras 15 heridas. Además, se informa que hay varios residentes atrapados mientras densas columnas de humo cubren la zona y las llamas avanzan rápidamente.

Incendio devora varios rascacielos residenciales en Hong Kong Un feroz incendio arrasó este miércoles varios edificios de un complejo residencial del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. pic.twitter.com/rMs9iDYjb2 — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

Las autoridades informaron que el incendio fue reportado a las 2:51 p. m. (hora local) en el complejo Wang Fuk Court, compuesto por ocho bloques y cerca de 2.000 apartamentos, y que apenas 40 minutos después, la alarma se elevó al nivel 4, el segundo más alto del sistema de emergencias.

??? URGENTE | INCENDIO EN HONG KONG Al menos cuatro muertos en un enorme incendio que envuelve bloques de apartamentos de gran altura en Hong Kong pic.twitter.com/R9uXiF1Fu8 — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025



Varios de estos rascacielos contaban con andamios de bambú en su exterior, lo que facilitó la propagación de las llamas. En la actualidad, Hong Kong es uno de los pocos lugares en el mundo en donde todavía se utiliza ampliamente este material para andamios en las construcciones.

Como consecuencia del siniestro, el Departamento de Transporte local cerró por completo un tramo de la autopista Tai Po. Mientras tanto, las operaciones de rescate continúan: los equipos trabajan para localizar a quienes se encuentran atrapados y controlar el fuego. (Informción RT).