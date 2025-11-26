Fechas de vacaciones de fin de año 2025 para colegios distritales de Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

Se acerca el final de la temporada escolar en los colegios oficiales de Bogotá para este 2025, por este motivo, le recordamos a las familias el calendario académico para que programen sus actividades de fin de año.

Fechas de las vacaciones de fin de año para colegios públicos en Bogotá

El calendario académico 2025 definido por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) estableció que las clases en los colegios oficiales van hasta el viernes 5 de diciembre de 2025.

En este sentido, las vacaciones de fin año iniciarán a partir del martes 9 de diciembre, por ser el lunes 8 de diciembre día festivo.