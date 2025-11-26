Con Ciclovía de Bogotá, la capital llega al puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebra el reconocimiento otorgado a Bogotá en el ranking World’s Best Cities 2025, que ubicó a la capital en el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo. El informe destaca programas de apropiación del espacio público que mejoran la experiencia urbana, y entre ellos, la Ciclovía de Bogotá fue determinante para posicionar a la ciudad como un referente internacional.

En lo corrido de 2025, la Ciclovía de Bogotá ha desarrollado 60 jornadas dominicales y festivas, con un promedio de 1.813.367 trayectos por jornada, consolidándose como uno de los programas de recreación activa más relevantes del planeta. El 71 % de los trayectos se realizan en bicicleta, mientras que el 26 % corresponden a peatones, lo que evidencia su impacto en la movilidad sostenible y el bienestar ciudadano.

A lo largo del año se han llevado a cabo 150 actividades complementarias lúdicas, pedagógicas y deportivas con una participación acumulada de 12.922 personas. Estas incluyen puntos de habilidad en bicicleta, práctica de patinaje, deportes alternativos, ejercicios de equilibrio, formación en salud y experiencias familiares distribuidas en distintos tramos de los 138,24 kilómetros de Ciclovía.

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, afirmó que este reconocimiento “ratifica que la Ciclovía no es solo un programa deportivo, sino una plataforma social y cultural que proyecta a Bogotá ante el mundo como una ciudad activa, creativa y comprometida con el bienestar colectivo. Este ranking es un logro de la ciudadanía y de quienes, cada fin de semana, hacen de la Ciclovía un símbolo de identidad bogotana”.

El estudio de World’s Best Cities destaca, especialmente, factores como la experiencia urbana, el uso del espacio público, la interacción comunitaria y la calidad de vida, áreas en las que la Ciclovía con más de 50 años de existencia continúa siendo un modelo global de innovación social, movilidad activa, salud pública y apropiación ciudadana.

Con cifras históricas de participación, expansión de actividades, articulación con sectores comunitarios y fortalecimiento operativo, la Ciclovía sigue consolidando a la ciudad como una ciudad vibrante, sostenible y líder mundial en recreación y deporte porque Bogotá se vive mejor en bici.