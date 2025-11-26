    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,773.60 (vigente 27 y 28 de noviembre)
    -Euro $ 4,414.40
    -Bitcoin US$ 89.884,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,65%
    -UVR: $ 396,53
    -Tasa de Usura 24,99%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,11
    -Petróleo Brent US$ 58,66

