Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles noviembre 26, 2025 -Dólar TRM $ 3,773.60 (vigente 27 y 28 de noviembre) -Euro $ 4,414.40 -Bitcoin US$ 89.884,60 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,53 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,11 -Petróleo Brent US$ 58,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHasta el 30 noviembre 2025, Bogotá vive el Festival ‘Ni con el pétalo de una Rosa’ Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 27 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Economía MinAgricultura activó plan para acelerar salida y distribución de alimentos represados por el paro camionero Ariel Cabrera viernes septiembre 6, 2024 Nacional 59 niños se intoxicaron en un colegio del oriente antioqueño Andres Felipe Gama jueves agosto 18, 2016 Nacional Cerca de 10 mil extranjeros llegaron a Colombia por la visita del Papa Francisco Giovanni Alarcón M. miércoles septiembre 13, 2017 Nacional Defensoría pide medidas para garantizar seguridad de niños en Halloween Iván Briceño lunes octubre 27, 2014