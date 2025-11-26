Hasta el 30 noviembre 2025, Bogotá vive el Festival ‘Ni con el pétalo de una Rosa’

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes

La Secretaría Distrital de Curtura Recreación y Deportes te presenta el ‘Festival Ni con el Pétalo de una Rosa’ que a su décima edición con una programación artística y pedagógica que invita a explorar nuevas perspectivas sobre el género, la memoria y la creación contemporánea en Colombia. Este evento se realizará del 24 al 30 de noviembre, en Casa Ensamble en la carrera 24 #41-69. ¡Entrada con costo!

Este año, podrás acercarte a propuestas escénicas que cuestionan, conmueven y celebran la diversidad de experiencias femeninas; disfrutar presentaciones musicales y performativas de gran calidad; y participar en espacios de diálogo orientados a la reflexión, la sanación y la construcción de paz.

Las actividades de calle y la Exposición de Muñecas integran el arte con el espacio urbano, invitando a recorrer la ciudad desde la sensibilidad, la memoria y el encuentro comunitario. El festival reafirma así su papel como un escenario que conecta prácticas artísticas con procesos sociales y territoriales.

Estas son las diferentes franjas de programación que podrás disfrutar durante los días del Festival:

Franja Cultural: Obras y propuestas escénicas que abordan el posfeminismo, la identidad, el cuerpo, la memoria y las nuevas narrativas contemporáneas.

Obras y propuestas escénicas que abordan el posfeminismo, la identidad, el cuerpo, la memoria y las nuevas narrativas contemporáneas. Franja Pedagógica: Conversatorios, foros y talleres sobre geopolítica, derechos humanos, nuevas masculinidades, bienestar y construcción de paz.

Conversatorios, foros y talleres sobre geopolítica, derechos humanos, nuevas masculinidades, bienestar y construcción de paz. Actividades Transversales: Exposiciones, acciones de calle y experiencias urbanas que articulan el arte con el espacio público y la participación ciudadana.

Diez años de un festival referente en Colombia

Cumplir una década constituye un hito para el Festival Ni con el Pétalo de una Rosa, reconocido como un espacio fundamental de resistencia, memoria y tejido social. Durante diez años, el festival ha impulsado plataformas de diálogo y creación, transformando la indignación en arte y visibilizando las múltiples formas de violencia de género que afectan a las mujeres en el país. Esta edición reafirma su compromiso con un futuro libre de violencias y con la consolidación de escenarios culturales que promuevan la igualdad.

Súmate a esta conmemoración y a participar en una programación que reivindica la vida, la dignidad y el derecho a existir sin miedo. ¡Toma nota!

Información general

Horarios: Programación en distintos horarios

Programación en distintos horarios Lugar: Casa Ensamble – Cra. 24 # 41-69, Bogotá (Teusaquillo)

Casa Ensamble – Cra. 24 # 41-69, Bogotá (Teusaquillo) Entrada: Con costo

Consulta la programación completa de esta décima edición AQUÍ en y vincúlate a un movimiento cultural que apuesta por una Colombia sin violencia de género.