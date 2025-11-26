Si no se aprueba Ley de Financiamiento la economía colombiana podría caer en ‘default’, advierte Petro

–En el Consejo de Ministros televisado realizado este martes en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro advirtió que si el Congreso de la República no aprueba la Ley de Financiamiento “iríamos a un posible ‘default’ (incapacidad o incumplimiento para pagar deudas), que yo voy a intentar evitar a como dé lugar».?

“Si el Congreso es responsable, dado que solo les ponemos impuestos a los más ricos, a nadie más, a los mega ricos, pues solucionamos el problema y bajaría el costo de la deuda y equilibraríamos el daño que nos dejó pagar en tres años 70 billones de pesos, que aparecen como gasto en los presupuestos, pero no aparecen como ingresos», subrayó el primer mandatario.

Según el presidente Petro, estos pagos de deuda no solo menguaron los recursos que se requerían para los programas sociales del Gobierno del Cambio, que ha maniobrado en medio de la escasez, sino que también “aceleraron el déficit fiscal, cuando ya lo veníamos corrigiendo».

“Es gasto puro del gobierno, pagando una deuda que no dejamos nosotros. Y si no hay nuevos ingresos, pues eso sigue, ese hueco sigue, incrementado por la tasa de interés, y Colombia no superaría el déficit fiscal que hoy tenemos», explicó el mandatario.

Recalcó que los esfuerzos del equipo económico de su gobierno se orientan a superar el déficit fiscal: “Hay que superarlo, porque unas finanzas correctas nos permiten un crecimiento de la producción, que el Banco de la República tampoco ha querido, pero que lo estamos logrando a pesar del Banco de la República».

El presidente se refirió también a la actual coyuntura de revaluación del peso, que se relacionaría –dijo– con “una recaída en la enfermedad holandesa, que yo he tratado de superar para que crezca la economía real».

No obstante, señaló que “a pesar de la revaluación del peso, la economía real crece: agricultura, industria, turismo, que son las nuevas locomotoras que pusimos a la economía colombiana para que reemplacen los hidrocarburos».

El jefe de Estado reiteró que la caída de rentabilidad del campo Permian, ubicado en Estados Unidos y en el que Ecopetrol tiene participación, se debe a que extrae más gas que petróleo, tema que es consecuencia del fracking.

“El fracking acelera el agotamiento de un pozo; luego implica cada vez más pozos. Yo no estoy de acuerdo con el fracking porque acaba el agua de Colombia, si se hace en Colombia. En Estados Unidos puede ser rentable para Estados Unidos, y acaba también con el agua en Estados Unidos».

Agregó que “si la inversión es colombiana en Estados Unidos y cada vez tenemos que hacer más pozos en Estados Unidos para sostener las utilidades, la inversión se vuelve superior a lo que invertimos inicialmente y las utilidades son muy inferiores. Luego estaríamos subsidiando la inversión en Estados Unidos y no en Colombia».

Al respecto alertó que la primera víctima de este hecho “sería Ecopetrol, que se está sobre-endeudando para mantener la actividad», y que afrontaría mayores dificultades financieras, poniendo en riesgo su estabilidad.