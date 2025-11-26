Petro solicita a la Fiscalía examen forense a chats del caso de alias ‘Calarcá’

–En la apertura del Consejo de Ministros televisado, este martes, el presidente Gustavo Petro se refirió al sonado escándalo sobre el presunto nexo de las disidencias de las Farc y miembros de la fuerza publica y de inteligencia y aunque insistió que las denuncias son falsas, el presidente Gustavo Petro anunció un “examen de informática forense a los chats” revelados por Noticias Caracol.

“Sobre el tema de lo que acaba de sacar Caracol, de lo cual tengo muchas dudas, hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats que la Dijín entregó a la Fiscalía de Antioquia —no a la Fiscalía General—» precisó el jefe del Estado, quien, además, hizo énfasis en que «es la Fiscalía General la entidad que puede hacer eso para que sepamos la verdad».

El presidente añadió que “de acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debe primar. Debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones».

Asimismo, el jefe de Estado recalcó que su Gobierno no es amigo del narcoterrorismo.

“No somos nosotros los amigos del narcoterrorismo, somos sus denunciantes y sus perseguidores», enfatizó.

De otro lado, el presidente Petro se refirió a la decisión del Tribunal de Antioquia, que en segunda instancia condenó a 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por su impliación en la fundación del grupo paramilitar de ‘Los 12 apóstoles’.

“Yo mostré, por primera vez en el año 2007 a Colombia, la foto famosa de Santiago Uribe Vélez, junto a la mafia de los Ochoa Vásquez», señaló el mandatario y agregó que su familia tuvo que ser exiliada cuando él denunció los crímenes del “verdadero narcoterrorismo» en esa región del país.

Previamente, en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro recordó que fue el primero en denunciar la existencia de los «12 apóstoles» como precursores de las convivir que crearon el paramilitarismo, el primer grupo narcoterrorista del mundo, aliado al poder político de Colombia».

«Lo hice, añadió, en el año 2007 en mi debate parlamentario en el senado sobre el paramilitarismo en Antioquia.

Resaltó que allí demostró la complicidad y dirigencia de Santiago Uribe Vélez de estos grupos de limpieza social en el departamento y puntualizó: «Fueron centenares de muertos en la zona de Yarumal y los llanos del Cuiba con centro en la hacienda la Carolina. El gerente del actual de El Colombiano, de ahí su odio político, fue o es socio de la hacienda «La Carolina» y de ahí porque Fico y la gobernación de Antioquia tratan de controlar la fiscalía antioqueña con omisión de la actual fiscal general».

Reseñó que Santiago Uribe actuó entre el grupo de limpieza social llamado «la banda de los erres» , configurado con narcotráficantes de Titiribí entre ellos, los hermanos Ochoa Vásquez y sus primos, publiqué por primera vez, sus fotos reunidos en la región, en los mismos momentos donde la familia Ochoa era perseguida por EEUU por ser narcos.

Indicó que «en la zona de Titiribí murieron centenares de personas, allí desaparecieron a los estudiantes de la universidad de Antioquia que buscaban, simplemente guarecerse de la lluvia en una estación de gasolina de Armenia Mantequilla, para evitar la investigación, el director del Gaula Antioquia, después jefe de seguridad del.presidente Uribe Vélez, preso en Estados Unidos, general Santoyo, que parece ser responsable de la desaparición de la hermana y otros miembros de Asfades, familiares de los estudiantes desaparecidos».

Además afirmó: «Los cuerpos los echaban a una laguna llena de caimanes. Yo denuncié estos hechos en el año 2007 y ahora se corroboran»

Dijo que a partir del debate que promovió «fue perseguida toda mi familia, interfirieron ilegalmente sis comunicaciones por el DAS, las mías también, y la mayoría de sus integrantes partieron al exilio».

Igualmente precisó que «ahora la extrema derecha de La Florida que fue elegida al congreso de los EEUU, algunos de sus miembros elegidos por Álvaro Uribe Vélez, que ahora intenta vengarse de mi con su influencia en EEUU, acepta versiones infundadas del mismo grupo que esconde sus nexos con el narcoterrorismo: grandes narcos, matando a decenas de miles de colombianos, la mayoría humildes antioqueños. Sus políticos viajan sin problemas a la Florida y Washington a seguir presidente de Colombia por haberlo denunciado durante más de una década», concluyó.