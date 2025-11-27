Petro notifica que se volverá a bombardear a los capos armados; también alerta sobre el peligro de la infiltración del crimen organizado dentro del Estado

–‘Si se detectan más capos armados, si es necesario, se vuelve a bombardear’ aseguró el jefe de Estado durante la imposición de la Orden de Boyacá a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que participaron en la Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 para recuperar el municipio de El Plateado, en el departamento del Cauca.

Además, el jefe del Estado alertó que el mayor peligro para Colombia es la infiltración del crimen dentro del Estado, en tácita referencia al escándalo de los nexos de disidencias de las Farc con algunos miembros de la fuerza pública y del servicio de inteligencia.

Afirmó que cuando funcionarios públicos se vinculan a actividades ilegales, “el crimen busca subordinar al Estado”, generando riesgos de violencia masiva.

Señaló que la justicia avanza lento por esa misma infiltración y enfatizó que inteligencia, contrainteligencia, CTI y Dijín deben romper todo vínculo entre servidores públicos y estructuras criminales para enfrentar a los grupos armados que han construido los narcotraficantes.

El Presidente @petrogustavo alertó que el mayor peligro para Colombia es la infiltración del crimen dentro del Estado. Afirmó que cuando funcionarios públicos se vinculan a actividades ilegales, “el crimen busca subordinar al Estado”, generando riesgos de violencia masiva.… pic.twitter.com/1FRXkofiZY — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 26, 2025

Respecto de los bombardeos, el presidente Gustavo Petro explicó que los ataques no se realizarían en “cualquier lugar, no en cualquier sitio», pues subrayó: «No estamos desatando una tormenta desde arriba, no. No estamos en tierra arrasada, no».

Recordó que él reconoció que en los últimos bombardeos cayeron menores combatientes, pero insistió en que son “reclutados masivamente, para evitar que el poder de la Nación caiga con contundencia sobre los grupos armados organizados».

“No somos nosotros los asesinos, no rompemos el Derecho Internacional Humanitario que ha construido la categoría de menor combatiente y señala nuestras responsabilidades hacia ellos, y señala lo que tiene que hacerse en caso de una acción directa contra la Nación, contra su Ejército o su Policía. Los asesinos son quienes los reclutan; en esa medida, no puede servir de excusa el reclutamiento de menores», aseguró.

Explicó que los capos de los grupos ilegales pensaron que teniendo menores combatientes “se iban a defender de la Nación, y yo sé que mientras más permanezca esa visión en la mentalidad de los capos, más menores van a reclutar: porque creen que les son funcionales».

Y notificó que el reclutamiento de menores no puede servir de excusa para los capos: “Pensaron que así se iban a defender de la nación y sé que entre más permanezca esa visión en la mentalidad de los capos, más menores van a reclutar porque creen que les son funcionales”.

El mandatario advirtió que, donde inteligencia ubique la presencia de capos armados, estos serán perseguidos por tierra, mar y aire.

El Presidente @PetroGustavo señaló que el reclutamiento de menores no puede servir de excusa para los capos: “pensaron que así se iban a defender de la nación y sé que entre más permanezca esa visión en la mentalidad de los capos, más menores van a reclutar porque creen que les… pic.twitter.com/tRQfv9RzRb — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 26, 2025

El presidente condecoró con la Orden de Boyacá, la Medalla del Libertador Bolívar, a quienes lideraron la operación de recuperación del Cañón del Micay.

Destacó que gracias a su trabajo y valentía se retomó el control de El Plateado y avanza la Paz con 25 hectáreas sustituidas.

Resaltó que a nivel nacion al se ha producido avances claves en la sustitución de cultivos y la legalización del oro, que, dijo, hoy son parte de la lucha contra las economías ilegales.

“Ya van 25 mil hectáreas sustituidas voluntariamente; la sustitución pacífica sí se transforma en café, cacao y otros cultivos lícitos. Las grandes mafias de Colombia, entre varios tipos de crímenes, tienen dos fundamentales, la cocaína y el oro; este último es de la Nación y hoy lo estamos comprando de manera legal para competirle a las mafias”.

Además enfatizó que en la lucha contra el narcotráfico el país registra cifras históricas: más de 900 toneladas de cocaína incautadas en 2025, más de 3.000 toneladas en todo su gobierno y, por primera vez, un crecimiento negativo en las hectáreas de hoja de coca.

El mandatario aseguró que capturar bienes, capturar capos e incautar cocaína es solo la mitad del camino; la otra mitad es hacer alianza con el campesinado.