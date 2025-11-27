Resultados de las loterías y chances de este jueves 27 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 27 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8207 – La 5ta 3 – Tarde 0926 – La 5ta 2
Culona
Día 1184 – Noche
Astro Sol
5318 – Signo Piscis
Pijao de Oro
0824 – La 5ta 2
Paisita
Día 1024 – La 5ta 6 – Noche 2205
Chontico
Día 8059 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 9963 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 1785 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 409 – Noche
Play Four
Día 1535 – Noche
Samán
Día 1674
Caribeña
Día 1660 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 5958 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 7445 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 5023 – La 5ta 1 – Tarde 7256 – La 5ta 2