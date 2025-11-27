    • Bogotá

    Rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025 este viernes 28 y sábado 29 de noviembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bus de TransMilenio estacionadosFoto: TransMilenio

    Bogotá consolidó un sistema de transporte público accesible y sostenible que acompaña la llegada y el regreso a casa de la ciudadanía a en los grandes eventos de ciudad, esta vez, para los asistentes al concierto de la cantante británica Dua Lipa y al Megaland MusicFest 2025, este viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en la localidad de Teusaquillo.

    Gracias a la operación especial del componente troncal para la evacuación garantizamos un retorno ordenado y oportuno para todos los asistentes.

    “Tendremos operación especial para facilitar la evacuación de los asistentes a los dos eventos. TransMilenio garantiza un servicio rápido y a precios justos e invitamos a la ciudadanía para que lleguen y regresen a casa en transporte público. Nuestro equipo sigue comprometido con prestar un servicio de alta calidad”; dijo Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio.

    Llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín conciertos de Dua Lipa y Megaland MusicFest 2025

    TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal de la avenida NQS Central.

    TransMilenio concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025 BogotáTransMilenio concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025 Bogotá

    TransMiZonal tiene una oferta de 23 rutas que cuentan con paraderos estratégicamente ubicados en el entorno del estadio El Campín, que incluyen la calle 63 y 53, la avenida NQS y la carrera 24. Esta cobertura garantiza una conectividad eficiente y accesible para los asistentes que asistan este 28 de noviembre al concierto de Dua Lipa.

    Rutas para llegar o salir del concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025

    Operación especial para la salida de los conciertos de Dua Lipa y Megaland MusicFest 2025

    TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, ElDorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.

    La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

    Rutas para llegar o salir del concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025

    El servicio de TransMiZonal operará en sus franjas horarias habituales y no tendrá extensión de horario.

    Toda la información sobre horarios y trazados de estos servicios puede ser consultada en la página web www.transmilenio.gov.co o en la TransMiApp.

    Las principales recomendaciones para los asistentes de estos eventos son mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso a los buses, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp y planear el viaje a través de la aplicación TransMiApp.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte