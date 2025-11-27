Rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de Dua Lipa y el Megaland MusicFest 2025 este viernes 28 y sábado 29 de noviembre

Foto: TransMilenio

Bogotá consolidó un sistema de transporte público accesible y sostenible que acompaña la llegada y el regreso a casa de la ciudadanía a en los grandes eventos de ciudad, esta vez, para los asistentes al concierto de la cantante británica Dua Lipa y al Megaland MusicFest 2025, este viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en la localidad de Teusaquillo.

Gracias a la operación especial del componente troncal para la evacuación garantizamos un retorno ordenado y oportuno para todos los asistentes.

“Tendremos operación especial para facilitar la evacuación de los asistentes a los dos eventos. TransMilenio garantiza un servicio rápido y a precios justos e invitamos a la ciudadanía para que lleguen y regresen a casa en transporte público. Nuestro equipo sigue comprometido con prestar un servicio de alta calidad”; dijo Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio.

Llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín conciertos de Dua Lipa y Megaland MusicFest 2025

TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal de la avenida NQS Central.

TransMiZonal tiene una oferta de 23 rutas que cuentan con paraderos estratégicamente ubicados en el entorno del estadio El Campín, que incluyen la calle 63 y 53, la avenida NQS y la carrera 24. Esta cobertura garantiza una conectividad eficiente y accesible para los asistentes que asistan este 28 de noviembre al concierto de Dua Lipa.

Operación especial para la salida de los conciertos de Dua Lipa y Megaland MusicFest 2025

TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, ElDorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.

La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

El servicio de TransMiZonal operará en sus franjas horarias habituales y no tendrá extensión de horario.

Toda la información sobre horarios y trazados de estos servicios puede ser consultada en la página web www.transmilenio.gov.co o en la TransMiApp.

Las principales recomendaciones para los asistentes de estos eventos son mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso a los buses, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp y planear el viaje a través de la aplicación TransMiApp.