Bogotanos podrán adelantar compras de Navidad con descuentos y ferias de emprendimiento: 28 al 30 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Se acerca la Navidad 2025 y la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) traen tres ferias de emprendedores de ‘Hecho en Bogotá’ con las que puedes adelantar la compra de regalos y obsequios con descuentos y promociones. Asiste desde este viernes 28 al domingo 30 de noviembre a la feria ‘Hecho en Bogotá’ en Sale vol. 3 en el Parque de la 93, Chocoshow 2025 en Corferias y el Carnaval de Negros y Blancos en la Plaza de Bolívar. ¡Agéndate y compra productos hechos en nuestras localidades!

‘Hecho en Bogotá’ es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) busca diversificar los espacios de comercialización y fortalecer la visibilidad del talento local y emprendedores de nuestra ciudad.

‘Hecho en Bogotá’ Sale vol. 3 en el Parque de la 93

La tercera edición de ‘Hecho en Bogotá’ en Sale reunirá a 65 emprendimientos y 40 empresarios del programa Bogotá Corazón Productivo del Restrepo. Así mismo, contará con negocios beneficiarios del programa distrital ‘Bogotá me apoya durante su transformación’. Los asistentes encontrarán productos de moda, joyería, marroquinería, arte, hogar, gastronomía, cervezas artesanales y más, con descuentos hasta del 50 % en artículos seleccionados.

Además de las ofertas, la feria contará con agenda cultural durante los tres días, convirtiéndoseen un plan ideal para familias, parejas y amigos en plena temporada previa a Navidad 2025, una de las fechas más importantes para la economía de los emprendimientos colombianos. Los horarios serán viernes y sábado de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

“‘Hecho en Bogotá’ vuelve a tomarse la ciudad con más fuerza que nunca. Estos tres eventos simultáneos, que acompaña la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, demuestran que la economía local se activa cuando abrimos nuevos escenarios para que nuestros emprendedores se encuentren con el público. Invitamos a la ciudadanía a apoyar el talento bogotano, a descubrir sus historias y a ser parte del crecimiento de más 100 emprendimientos y empresas que hoy llevan el sello de nuestra ciudad”, señaló Juliana Toral, subdirectora de Formalización Empresarial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

‘Hecho en Bogotá’ presente en Corferias con Chocoshow 2025

En Corferias, ‘Hecho en Bogotá’ participará en la séptima edición de Chocoshow, la feria más importante del país dedicada al cacao y al chocolate. Diez emprendimientos del programa exhibirán bombones, chocolates artesanales y productos con altos porcentajes de cacao en el Pabellón 8, piso 1.

El evento abrirá diariamente de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y combina muestra comercial, experiencias sensoriales y agenda académica, reuniendo a productores, transformadores, chefs e investigadores del sector cacaotero.

‘Hecho en Bogotá’ llega al Carnaval de Negros y Blancos en la Plaza de Bolívar

Por segundo año consecutivo, el Carnaval de Negros y Blancos llega a Bogotá el sábado 29 de noviembre, celebrando la cultura nariñense con comparsas, muestras artísticas y expresiones tradicionales.

‘Hecho en Bogotá’ participará con 15 emprendimientos locales dedicados a moda, joyería, gastronomía y postres, que se integran a una muestra de 32 unidades productivas junto a emprendedores de Pasto y aliados regionales. La actividad se realiza en articulación con FUGA, Corpocarnaval, la Secretaría de Cultura, FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Las ferias estarán abiertas al público con acceso libre —excepto Chocoshow, que maneja boletería— y ofrecerán espacios para disfrutar, comprar, conocer nuevas marcas y apoyar a los emprendedores que dinamizan la economía de la ciudad.

Desde su creación, ‘Hecho en Bogotá’ ha impulsado 8.082 negocios locales, generando ventas por más de $ 12.363 millones y fortaleciendo la participación de mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto. Solo en 2025, el programa ha realizado 64 ferias y ha acompañado a 1.795 emprendimientos, consolidándose como una de las estrategias distritales más sólidas para el fortalecimiento del tejido productivo local.