Comercios extienden sus horarios este viernes 28 de noviembre con nueva jornada de Bogotá Despierta y ‘Black Friday’

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y FENALCO

Este viernes 28 de noviembre de 2025, miles de comercios se unen a la jornada del ‘Black Friday’ con una nueva jornada de Bogotá Despierta para ofrecer ofertas, planes, comidas para compartir y productos para obsequiar en Navidad 2025. En Bogotá, ocho de cada 10 establecimientos comerciales se sumarán a esta jornada con extensión de horarios y promociones. ¡Conoce más aquí!

El ‘Black Friday’, una tradición estadounidense que simboliza el inicio de la temporada navideña, se ha consolidado como un hito para el comercio en Bogotá y el resto del país. Según cálculos de FENALCO Bogotá-Cundinamarca, durante esta jornada se concentra entre el 15 % y el 25 % de las compras de Navidad 2025.

En la capital, ocho de cada 10 establecimientos comerciales se sumarán al Black Friday, ofreciendo atractivos descuentos y promociones, muchos de los cuales ya han comenzado y se extenderán durante todo el fin de semana hasta el Cyber Lunes. Los sectores de vestuario, calzado, juguetería, turismo y tecnología son tradicionalmente los que más incentivan a los consumidores con precios especiales, que superan incluso el 60 % de descuento.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá-Cundinamarca, afirmó que “el ‘Black Friday’ es una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas con descuentos significativos y por supuesto es un impulso clave para comerciantes en sus ventas de fin de año. Este viernes, tendremos adicionalmente Bogotá Despierta, la extensión de horarios para que las personas puedan hacer sus compras con mayor tranquilidad, porque si bien un gran porcentaje de la ventas se hacen a través de canales digitales, el punto de venta físico sigue ocupando el primer puesto de interés para los ciudadanos”.

La ampliación de los horarios para los bogotanos y bogotanas en establecimientos comerciales en Bogotá Despierta y Black Friday, son el fin de facilitar compras y el disfrute de diversos planes. Bogotá Despierta se desarrollará principalmente pasando de las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. e incluso hasta la media noche y parte de la madrugada del sábado 29 de noviembre de 2025.

La jornada cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a trave?s de la estrategia Bogotá 24 Horas. Los comercios participantes, sus ofertas y horarios extendidos pueden consultarse en la página oficial de Bogotá Despierta, a través de www.bogotadespierta.co.