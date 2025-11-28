Carlos Martínez Gómez, de Radio Santa Fe, gana el premio de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado por la mejor entrevista

–El Concejo de Bogotá entregó la víspera en ceremonia especial cumplida en el recinto de Corferias, los Premios de Periodismo Álvaro Gómez Hurtado, en su edición XXVII, y uno de los galardonados fue Carlos Arturo Martínez Gómez de Radio Santa Fe en la categoría «Entrevista» con la pieza periodística “Los zapatos rotos, una mirada a la nostalgia de la calle 72”.

El jurado valoró la narrativa sensible que, a través de la historia de Andrés Silva, retrata el impacto de la transformación urbana en los oficios tradicionales, conectando memoria e identidad con profunda sensibilidad humana.

En total, se premiaron 12 categorías, en un reconocimiento institucional del Concejo de Bogotá a la excelencia profesional, la ética y el aporte al debate público desde el periodismo. El acto protocolario, estuvo presidido por el presidente del Concejo, Samir José Abisambra Vesga, y por la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, Valeria Chantré Orozco.

El Premio Vida y Obra fue otorgado al periodista Darío Arizmendi Posada, doctor en ciencias políticas, máster en periodismo y director durante 28 años de los servicios informativos de Caracol Radio. El jurado exaltó su amplia trayectoria, sus contribuciones al oficio y su papel en la dignificación del ejercicio periodístico colombiano.

Asimismo, la comunicadora Juanita Gómez, de Semana, recibió el galardón a Innovación en el ejercicio periodístico, un reconocimiento a la labor que, mediante nuevas narrativas, formatos y tecnologías, ha transformado la manera de informar y conectar con las audiencias bogotanas.

Cubrimiento de Noticia

Ganador: Camilo Garzón (City TV), con la producción titulada “Voces inocentes: la denuncia de una madre que destapó abusos sexuales en un hogar del ICBF en Bogotá”. El jurado resaltó el seguimiento minucioso y valiente al caso de abusos en el jardín infantil Parques de Canadá. El reportaje reveló documentos exclusivos, testimonios y un acompañamiento social que impulsaron acciones institucionales y mantuvieron viva la exigencia de justicia.

Narración periodística en crónica

Ganadores: Camilo Andrés Suárez Riaño y Santiago Ramírez Marín (El Espectador), con el contenido “Hospital San Juan de Dios: memoria de un nuevo renacer desde el polvo”. La crónica se distinguió por recuperar la memoria del Hospital San Juan de Dios con rigor histórico, fuentes sólidas y un tratamiento estético sobresaliente, aportando a la comprensión patrimonial de un espacio simbólico para Bogotá.

Periodismo de Opinión

Ganador: Alejandro Riveros (El Tiempo), con el artículo “Bogotá, entre residuos y basuras”. La columna se destacó por una tesis clara y sólida, argumentación robusta y un enfoque original sobre un tema de relevancia pública, cumpliendo con los criterios esenciales del género de opinión.

Periodismo Económico

Ganadores: Sol Suárez Jaramillo, Martha Olaya, Deván Beltrán y Carlos Grosso (Economía al alcance de todos). El informe premiado, “¿Es mejor comprar o arrendar vivienda?”, analiza un dilema económico vigente para los hogares bogotanos, sustentado en voces expertas y datos de coyuntura, aportando claridad sobre un fenómeno de alto impacto en la dinámica urbana y habitacional.

Fotografía

Ganador: Mauricio Alvarado Lozada (El Espectador), con la imagen “Sobre mojado”. La obra fue seleccionada por su composición aérea de fuerte carga simbólica y su capacidad para denunciar, desde un solo encuadre, la tensión entre ciudad y naturaleza, convirtiéndose en documento visual de valor histórico.

Periodismo Comunitario

Ganadores: Dayanna Fonseca, Jeison Stiven Montoya Leal, Matías Landero Echavarría y Juanita Pérez Martínez (Revista Occidente XXI), con el producto periodístico “El sol florece cuando las paredes cantan: la transformación del barrio San Pedro de Suba”. El jurado destacó la autenticidad del proyecto al ser realizado por la propia comunidad, especialmente por niños y jóvenes. La iniciativa combina identidad territorial, participación transformadora y un relato que fortalece el orgullo local y el sentido de pertenencia.

Caricatura

Ganador: Jaime Andrés Poveda (Bacteria) (Un Pasquín), con la caricatura “Desabastecimiento de Medicinas”. La obra fue reconocida por su enfoque crítico, claridad del mensaje y potencia de la síntesis visual, logrando un comentario incisivo sobre un problema de salud pública.

Periodismo Judicial

Ganadores: Andrés Felipe Quintero Mendoza y María Fernanda Correa Cano (RCN Televisión), con el informe “Un crimen sin resolver”. El equipo recibió el reconocimiento por su rigor investigativo y una narrativa sostenida que permitió mantener el interés público y aportar información relevante sobre un caso de alto impacto nacional.

Periodismo Investigativo

Ganadores: Alexander Marín Correa, Miguel Vivas Tróchez, Eder Leandro Rodríguez y Mario Fernando Rodríguez (El Espectador), con la investigación “Escasez de agua en Bogotá: ¿cómo llegamos a este punto?”. La indagación alerta sobre la crisis hídrica en Bogotá, sustentada en un trabajo robusto que evidencia fallas institucionales y culturales, promoviendo conciencia ciudadana y la urgencia de medidas estructurales.

Contenido Periodístico Exclusivo para Redes Sociales

Ganadora: Lizeth Tatiana Gordillo Castillo (Noticias Caracol), con la creación “Ojo al trámite”. La propuesta se destacó por su capacidad para traducir información compleja en lenguaje ciudadano mediante formatos breves, visuales y adaptados a plataformas digitales, con impacto directo en la vida cotidiana de los bogotanos.

Vodcast o Video Podcast

Ganadora: Tatiana Franco Rengifo (Vos Podés), con la propuesta “Mi amiga me vendió a una red de trata de personas”. El jurado resaltó la calidad narrativa y audiovisual de la producción, que aborda con sensibilidad y rigor la trata de personas desde una perspectiva humana, generando conciencia sobre una problemática vigente en Bogotá.

El jurado

La edición XXVII contó con un comité de nueve jurados, integrado por el presidente de la Mesa Directiva del Concejo, Samir José Abisambra; el primer vicepresidente, Óscar Fernando Bastidas; y el segundo vicepresidente, Juan David Quintero Rubio.

También hicieron parte del jurado los presidentes del Círculo de Periodistas de Bogotá y de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, así como los decanos de las facultades de Comunicación y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria Los Libertadores.