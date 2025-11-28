Judicializado hombre señalado de causarle la muerte a una mujer luego de atropellarla en tres ocasiones

Foto: Alcaldía

La Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, el cual estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado martes 18 de noviembre de 2025, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, cuando atropelló con su vehículo y le causó la muerte a Laura Fabiana León, una joven de 19 años.

Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, Valencia Cochero habría intentado huir de un grupo de personas que le lanzaba elementos contundentes y buscaban agredirlo. En medio de esa maniobra embistió con el automotor a Laura Fabiana León.

El procesado, quien se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación, no aceptó el delito de homicidio culposo, cargo imputado en su contra.

