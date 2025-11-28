Disfrute gratis  en familia la obra ‘Barbasura y la tortuga’ este 28 de noviembre

Foto: IDARTES.

Asiste el viernes 28 de noviembre a esta obra de teatro familiar, que te contará la historia de una divertida familia de piratas que busca ser la mejor del mar y como una tortuguita les enseñará el valor de cuidar el océano y no convertirlo en un mar de basura, que se presentará en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10. ¡Entrada libre!

En un mundo lleno de piratas, cada familia pirata debe ingeniarse una manera de conseguir más territorio y dejar su huella para ser los mejores. Por supuesto, la familia del Capitán Barbasura no puede quedarse atrás. La basura es su esencia y esta divertida familia tiene una gran idea que seguramente les hará ganar ese título.

En el camino harán amistades, trabajarán en equipo, pero lo más importante, no contarán con que una pequeña tortuguita les hará pensar dos veces antes de botar basura donde no corresponde. ¿Conseguirán realizar su plan? ¿Valdrá la pena obtener ese título?

La obra se centra en el problema de contaminación en el agua por desechos. La existente isla de basura o también conocido como el continente de plástico inspiró este texto y con la historia se pretende mostrar cómo el hombre es el causante del daño en el ambiente y la repercusión que puede tener no sólo en sí mismo, sino también en el ecosistema.

Te recordamos la información de esta obra para que te programes y asistas con familia y amigos:

Fecha y hora: 28 de noviembre de 2025 a las 11:00 a. m.

Lugar: Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T – 45.

Entrada: libre.

Público: evento familiar