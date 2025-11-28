Petro reacciona a sanción a su campaña electoral: «No aceptamos esa decisión administrativa»

–El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo del Consejo Nacional Electoral que sancionó a su campaña por violar los topes e indebida financiación y notificó: «Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa». A través de su cuenta en X, el jefe del Estado escribió en mayúsculas: «NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA» y puntualizó: «Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso».

El primer mandatario subrayó que este fallo es «la doble moral de la oposición», advirtiendo que «controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada».

Y concluye: Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa.Es la oposición multándonos».

En trino aparte, el presidente Gustavo Petro, hizo las siguientes precisiones:

«¡Que lindos! nos sanciona a nuestra campaña Fico, Uribe y Néstor Martinez nuestra campaña,a través de su abogado vuelto juez

No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamemte que las de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposicion.

¡Qué tal! Si los sindicatos apoyan partidos son sobretopes; pero si son los banqueros, no

¡Mamola!

Los testigos electorales son después de la campaña, no los pueden poner como si fuera campaña, los testigos electorales son derechos de los partidos y de la ciudadanía, no son gastos de campaña.

Que la oposición deje de ser mentirosa y antidemocrática

Aquí no hay narcotráfico como si hubo con el ñeñe y Duque, aquí no hubo sobretopes como si hubo con Odebrech.

Aquí les dolió que los testigos electorales después de las campañas no nos dejaran robar las curules al congreso ni nos dejáramos robar la presidencia». Fin del trino.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó la campaña «Petro Presidente 2022-2026», de la Coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, gerente; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro, auditora; al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica, UP, por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta, y financiación con fuentes prohibidas.

Igualmente dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los responsables de la campaña, encabezados por Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por fraude procesal.

En lo que respecta al presidente Gustavo Petro, el CNE excluyó pronunciarse, por no tener competencia, pero ordenó remitir en medio magnético la copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, para su conocimiento y fines pertinentes.

La senadora de Pacto Histórico y presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez Senadora, aseguró que el CNE, actuando por motivaciones netamente políticas y no jurídicas, busca atacar al presidente Gustavo Petro y afectar al Pacto Histórico en plena época electoral.

Buscan destruir el proyecto del cambio. El CNE, actuando por motivaciones netamente políticas y no jurídicas, busca atacar al Presidente @petrogustavo y afectar al Pacto Histórico en plena época electoral. Como Presidenta de @ColombiaHumana_ convocamos al pueblo colombiano a… pic.twitter.com/icLD1hi2t9 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) November 27, 2025

La Unión Patriótica también rechazó «de manera enérgica» la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, afirmando que «vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas en Colombia» e incluyó un extenso documento en el cual sustenta que no hubo irregularidades en la campaña. «Lo ocurrido es un fallo eminentemente político contra el Pacto Histórico».

La Unión Patriótica – @UP_Colombia rechaza de manera enérgica la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (@CNE_COLOMBIA ) de sancionar en el expediente que formuló cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro @petrogustavo y la coalición del… pic.twitter.com/57eiK8M2fm — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá ?? (@BecerraGabo) November 27, 2025

Gustavo Bolivar tambien se pronunció:

El CNE y las campañas Campaña Santos financiada por ODEBRECHT: Archivada Campaña Duque financiada con dinero del narco Ñeñe Hernández: Archivada. Campaña Petro por aportes de Fecode y la USO: sancionada, multada y las Personeria jurídica negada. pic.twitter.com/Sq1lGfuZfp — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 27, 2025

La oposición, también se pronunció:

Centro Democrático, en su cuenta en X, hizo las siguientes precisiones:

La financiación ilegal y la violación de topes en las campañas políticas, sobre todo en las presidenciales, generan grietas profundas en la democracia colombiana. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral, que concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro incumplió las reglas de financiación previstas en la ley, afecta la legitimidad de su elección como Presidente de la República y le hace daño moral y ético a su gobierno.

Mientras tanto, Colombia sigue esperando explicaciones sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos».

La precandidata presidencial María Fernanda Cabal:

Corresponde de manera inmediata que se destituya a Gustavo Petro como lo ordena la Constitución Política artículo 109. La violación de topes electorales tiene esa consecuencia que se ha desconocido en la Comisión de Acusaciones. pic.twitter.com/5RDyHagAhl — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 28, 2025

Paloma Valencia, también aspirante presidencial:

El CNE acaba de reconocer lo que todo el país sabe: @petrogustavo se voló los topes electorales. Que salgan ya los informes de la UIA y las cuentas de Ricardo Roa. Que expliquen de dónde salió la plata. pic.twitter.com/I3foAYfi1c — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 27, 2025

Juan Manuel Galán, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo: