Recompensa de hasta $200 millones por identificación y captura de asesinos de Teniente Coronel en Popayán, Cauca

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez condenó el «cobarde asesinato» del Teniente Coronel Rafael Granados Rueda ocurrido este jueves en la ciudad de Popayán y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los autores materiales.

El jefe de la cartera de defensa afirmó que el repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia, y advirtió que no quedará impune.

El Comando de Ejercito informó que el oficial orgánico de la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, fue baleado por sicarios hacia las 12:20 del mediodía, cuando el oficial se desplazaba desde el cantón militar hacia su residencia en las casas fiscales ubicadas frente al colegio Champagnat, en el norte de la capital del Cauca.

Unidades militares que se encontraban en el sector acudieron de inmediato al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro médico de la ciudad, donde lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policia activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y reacción, reforzando la seguridad en la zona para evitar nuevas acciones criminales y avanzar en la identificación de los responsables.

«Este cobarde asesinato constituye una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región», precisó el mando militar exhortando a la ciudadanía a denunciar, a través de la Línea 107 Antiterrorismo, cualquier información que conlleve a la ubicación de los autores de este crimen y contribuya al avance de las investigaciones.