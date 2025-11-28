Posible caos global en vuelos: ¿Cuáles son las aerolíneas más afectadas por la masiva llamada a revisión del Airbus A320?

–(Images-USA/Legion-Media). Luego del anuncio de una urgente actualización de ‘software’ para un «número significativo» de aviones del modelo Airbus A320, los efectos de un retiro masivo ya han comenzado a causar preocupación en las aerolíneas.

En total, unas 6.000 aeronaves pertenecientes a decenas de aerolíneas serán enviadas a reparación, lo que provocará retrasos y cancelaciones de vuelos.

Una de las aerolíneas que más se verá afectada es American Airlines, el mayor operador de este modelo en el mundo, que tendrá que reparar 340 aviones A320 de su flota de 480.

Asimismo, la compañía colombiana Avianca informó que la situación afecta a más del 70 % de su flota, lo que provocará importantes interrupciones operativas en los próximos 10 días. La aerolínea ha cerrado la venta de boletos para viajes programados hasta el 8 de diciembre.

Por otro lado, Air France canceló 35 vuelos el viernes tras el comunicado de Airbus, mientras que Lufthansa podría experimentar retrasos durante el fin de semana debido a que las correcciones tomarán varias horas por avión.

De igual forma, Wizz Air indicó que algunas de sus aeronaves requieren esta actualización y que tomarán las medidas necesarias para llevarla a cabo, lo que podría afectar algunos vuelos.

Air New Zealand también planea cumplir con los requerimientos de Airbus este sábado, generando una serie de interrupciones y cancelaciones en esta jornada. Mientras tanto, Air India informó que sus aviones A320 no solo tendrán una actualización de ‘software’, sino también de ‘hardware’, lo que significa que se ausentarán por más tiempo.

Otras aerolíneas, como IndiGo, Turkish Airlines, Delta Airlines, United Airlines, EasyJet, British Airways y Air Canada, afirmaron que no experimentarán interrupciones significativas o ninguna en absoluto.

El hecho es que el gigante aeronáutico Airbus anunció este viernes una urgente actualización de software para 6.000 aviones del modelo A320, tras un incidente grave que expuso una vulnerabilidad vinculada con la radiación solar

La decisión se tomó luego de que una nave perteneciente a la aerolínea comercial JetBlue sufriera un descenso inesperado de altitud, no atribuible a los pilotos, durante un vuelo entre Cancún (México) y Nueva Jersey (EE. UU.) el 30 de octubre, incidente que provocó lesiones a varios pasajeros. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa (Florida, EE.UU).

Según el fabricante, el problema se relaciona con el sistema de control de vuelo, conocido como ELAC (Elevator & Aileron Computer). En condiciones excepcionales, según se detectó ahora, la radiación solar puede afectar datos críticos para su funcionamiento, comprometiendo la seguridad del aparato.

La empresa, que es el mayor fabricante de aeronaves civiles en el mundo, afirmó que una parte significativa de los A320 en uso, más de 6.500 aviones en total de decenas de aerolíneas, podría requerir esa reparación. Una directiva independiente de los reguladores estableció que la actualización debe realizarse antes del siguiente vuelo regular de cada aeronave.

El fallo representa un auténtico problema para Airbus, dado que la familia A320 es, con diferencia, la más vendida por la empresa.

Para alrededor de dos tercios de esos aviones, la solución será relativamente simple: revertir el software a una versión anterior, lo que implica una escala técnica breve de unas pocas horas. Sin embargo, varios cientos podrían requerir cambios de hardware, lo que exigiría un mantenimiento mucho más prolongado y podría dejar esas aeronaves en tierra por días o semanas.

Airbus reconoció que la medida causará «disrupciones operativas» y pidió disculpas a pasajeros y compañías, pero recalcó que la seguridad es su «prioridad número uno». Se esperan cancelaciones y demoras en vuelos durante este fin de semana.

Para algunas aerolíneas, el impacto ya se empieza a ver. En este contexto, American Airlines comunicó que de sus 480 aviones A320, unos 340 requieren la actualización. (Información RT).