Colombia: A partir de este sábado todos los aviones Airbus 320 deberán permanecer inmovilizadas en sus bases, ordena la Aerocivil

–(Foto @avianca). La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como autoridad aeronáutica del país, notificó qe a partir de este sábado a las 19 horas, todos los aviones A320 saldrán de operación, atendiendo la instrucción impartida por el fabricante Airbus. La mayor flotilla de este tipo de aeronaves la tiene la aerolínea Avianca. Son 38.

En un comunicado, la Aerocivil indicó que la medida es preventiva y obligatoria adoptada para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en la aviación a nivel mundial, lo cual afectará temporalmente las operaciones aéreas.

Añadió que este viernes, Airbus notificó a nivel global la necesidad de una actualización urgente de software para una parte significativa de las aeronaves de la familia A320. «Como resultado, y bajo la estricta supervisión de la Aerocivil, las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por eI fabricante», precisa la Aerocivil.

Subraya que en coordinación con el Gobierno Nacional, se encuentra ejerciendo todas sus facultades de supervisión y control para asegurar eI cumplimiento riguroso y expedito de las modificaciones requeridas por Airbus. La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional, y se implementan las acciones necesarias para reanudar la programación de vuelos con la mínima afectación al servicio.

La Aerocivil reitera su compromiso con la seguridad aérea y señala que continuará monitoreando permanentemente los trabajos técnicos para asegurar la pronta normalización de las operaciones, velando por los derechos de los usuarios.

«La Entidad está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida. La Entidad, junto con las aerolíneas, brindará eI apoyo necesario para garantizar que estos cambios se realicen en eI menor tiempo posible», precisa.

Finalmente solicita a los pasajeros estar en contacto con sus aerolíneas para conocer las posibles afectaciones derivadas de estas medidas y ser informados sobre cualquier cambio en sus vuelos programados.