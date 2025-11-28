Se reordena el ranking de las «megaciudades» con las mayores concentraciones de población del planeta; Tokio fue destronada

–(Foto Pixabay). Tokio no es la ciudad más poblada del mundo, de acuerdo con el nuevo ranking de las megaurbes, esto es, de las ciudades con las mayores concentraciones de población. La capital japonesa fue destronada por Yakarta, la capital de Indonesia, situada en la isla de Java, según un estudio de la ONU, pues suma 42 millones de habitantes. Daca, la capital de Bangladés, ocupa el segundo lugar con 37 millones de habitantes, y Tokio fue relegada al tercero con 33 millones.

Este cambio se debe a los nuevos criterios de la División de Población de la ONU, diseñados para delimitar de forma comparable la extensión urbana y armonizar las métricas de todos los países. Los funcionarios indicaron que la actualización corrige los sesgos de las evaluaciones previas, que tendían a priorizar a Tokio en el ranking.

El organismo señaló que, con la nueva delimitación, Tokio habría sido la ciudad más poblada hasta alrededor de 2010, cuando Yakarta la habría desplazado del primer puesto. Evaluaciones anteriores, basadas en criterios diferentes para cada país, producían clasificaciones no homogéneas de las áreas urbanas.

El estudio sitúa a nueve de las diez urbes más pobladas en Asia: Yakarta, Daca, Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, Guangzhou, Manila, Calcuta y Seúl. La única excepción es El Cairo, que completa la clasificación de megaciudades con las mayores concentraciones de población del planeta.

El número de megaciudades —aglomeraciones con al menos 10 millones de habitantes— pasó de ocho en 1975 a 33 en 2025. El informe también indica que la población urbana se ha más que duplicado desde 1950 y que en la actualidad representa cerca de la mitad de los 8.200 millones de habitantes del planeta.

Las proyecciones prevén que, hacia 2050, dos tercios del crecimiento demográfico mundial se producirán en ciudades y gran parte del tercio restante, en localidades urbanas de menor tamaño. La ONU describe la urbanización como una fuerza definitoria del presente, con implicaciones económicas, sociales y medioambientales.

Según el diario japonés The Asahi Shimbun, en el último recuento basado en el censo del 1 de enero de 2025, Tokio fue la única prefectura japonesa donde aumentó la población, a pesar de la caída récord a nivel nacional. El diario añade que la concentración demográfica en torno a la capital continúa. (Información RT).