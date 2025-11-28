Escrito de acusación contra exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por su presunta participación en entramado de corrupción de la UNGRD

–El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la macroinvestigación que se sigue por los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán, como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exfuncionario, entre septiembre y octubre de 2023, habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez; y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.

En ese sentido, se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas.

Los dineros comprometidos provenían de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para el transporte de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.