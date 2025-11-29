El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto llega a Plaza de Bolívar en Bogotá: asista gratis este sábado 29 de noviembre
Foto: FUGA
Este sábado 29 de noviembre de 2025, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto llega a Bogotá, con un desfile desde la 1:00 p. m. en la plazoleta de Las Nieves y avanzará por la emblemática carrera Séptima, pasará por el Parque Santander y llegará a la Plaza de Bolívar, donde desde las 3:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. se presentarán agrupaciones musicales, comparsas y colectivos. ¡Asiste gratis!
Sobre esta nueva edición, la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), Blanca Andrea Sánchez, destaca: “Bogotá se ratifica como ciudad de encuentro de pluriculturalidad y diversidad, donde se viven todas las muestras y apuestas culturales de Colombia. Para la FUGA es un orgullo liderar, por segundo año consecutivo, la llegada del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto a la capital, para el disfrute de toda la población de origen o arraigo nariñense y de quienes habitan o visitan Bogotá. En esta ciudad se viven las artes vivas, musicales y plásticas porque somos casa de grandes eventos culturales».
Además de la programación artística, la jornada incluirá una muestra de 32 emprendimientos que fortalecerán la circulación cultural y económica del evento. De estos,15 hacen parte de la alianza con Hecho en Bogotá y 17 se articulan con la Alcaldía de Pasto y sus aliados regionales.
El público podrá disfrutar y adquirir artesanías, gastronomía típica, arte popular, diseño local y productos identitarios que reflejan la riqueza creativa del territorio nariñense y del Distrito Capital. Esta franja de emprendimientos amplía la experiencia del Carnaval en Bogotá y promueve el intercambio cultural entre comunidades.
El recorrido reunirá a los colectivos, comparsas, murgas y artistas individuales del Carnaval. Revisa detalles en la siguiente publicación en la red social Instagram:
La Plaza de Bolívar se llenará de música
La programación musical reunirá a seis agrupaciones que representan la riqueza sonora del departamento de Nariño, desde la música tropical y campesina hasta las fusiones vocales y los ritmos caribeños.
Conoce las condiciones de acceso y seguridad
- Para garantizar una experiencia segura, respetuosa y ordenada, el evento contará con las siguientes disposiciones:
- Evento familiar, no apto para bebés en brazos, bebés en coche, ni mujeres en estado avanzado de embarazo.
- Menores de 16 años deben asistir acompañados por un adulto responsable.
- No se permite el ingreso de alimentos, bebidas, drones, ni sombrillas con punta metálica.
- Evento no apto para mascotas.
- No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas
- No se permite el ingreso de camisetas o banderas alusivas a equipos de fútbol nacionales o internacionales, latas, envases de vidrio o instrumentos musicales de cualquier tipo. Bicicletas, patinetas o drones. Carpas, armas, elementos cortopunzantes o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.