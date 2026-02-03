Plazos y fases de construcción del ‘Corredor de la carrera Séptima’ entre calles 99 y 200

Con las obras del nuevo ‘Corredor de la carrera Séptima’, entre las calles 99 y 200, se beneficiarán más de dos millones de personas que habitan en la localidad de Usaquén y transitan o trabajan en este importante corredor vial de Bogotá. De acuerdo con el cronograma, en febrero de 2026 inician las obras que transformarán este importante punto de la ciudad.

Plazos y fases de construcción del ‘Corredor de la carrera Séptima’

Las actividades de obra iniciarán con los tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183; la construcción del carril exclusivo para TransMilenio del costado occidental entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, se refirió a plazos de inicio del proyecto: “Buenas noticias para Bogotá: ¡el corredor de la carrera Séptima, ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”.

Este proyecto, que para su construcción se ha dividido en tres grupos, tiene un valor superior a los $ 1.8 billones (incluyendo predios) y contempla, a lo largo de sus 11,56 km, la construcción de 4 carriles para tráfico mixto (2 por sentido) y 2 carriles para el sistema TransMilenio, uno por sentido, junto a 14 estaciones del sistema de transporte masivo y un Patio-portal de más de 80.000 metros cuadrados.

Además, contará con 11,56 kilómetros de ciclorrutas, que irán por el costado occidental a lo largo de todo el recorrido y 23 plazoletas.

Los tres guapos del proyecto son los siguientes:

Grupo 1: de la calle 99 a la calle 127, incluida la intersección. Grupo 2: de la calle 127 a la calle 183. Grupo 3: desde la intersección de la calle 183 hasta la calle 200 y el Patio-portal de TransMilenio).

En este corredor, donde se movilizarán 140 mil vehículos y más de 200.000 pasajeros al día, el espacio se distribuirá de forma más equitativa para que el transporte público tenga más espacio para circular. Asimismo, los biciusuarios también tendrán mayor espacio para movilizarse de manera segura por todo el corredor; en total serán 11,56 kilómetros de ciclorrutas, que irán por el costado occidental.