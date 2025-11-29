Planetario Nocturno: el plan perfecto para toda la familia el 29 de noviembre

Foto: Idartes

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a disfrutar de la agenda de actividades que se tendrán el sábado 29 de noviembre de 2025 en una nueva jornada de Planetario Nocturno. Desde las 4:00 p. m. se tendrá una agenda llena de actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Charla interactiva Naveguemos por el cielo

Esta actividad pretende generar un espacio inmersivo, dinámico y participativo en el cual se acerque al público a las diversas características del cielo, los objetos que lo componen y la forma como se pueden reconocer, en conexión con las interpretaciones de diferentes culturas que plasmaron sus historias, creencias y cuestionamientos en la bóveda celeste desde diferentes miradas; combinando astronomía y mitología.

Lugar: Sala Multipropósito

Horario: 6:00 p. m. y 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Lugar: Auditorio

Horario: 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charla interactiva: Colombia, tierras prehistóricas

Una experiencia única, en donde Cesar Augusto Ramirez Castaño y su hijo Juan Esteban Ramírez Cano miembro del Club de Guardianes de la Paleontología del Centro Paleontológico de Villa de Leyva, compartirán una charla sobre la riqueza paleontológica de Colombia y su gran importancia para entender la historia natural de nuestro pais y el resto del planeta.

Lugar: Auditorio

Horario: 6:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charlas incómodas: Paleo-mitos, desde verdades molestas hasta grandes mentiras

A lo largo de millones de años de evolución y cambios de la vida e la Tierra han existido criaturas sorprendentes como dinosaurios, artrópodos gigantes, megafauna y plantas con adaptaciones especializadas; organismos que han inspirado y fascinado a millones de personas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, con la pasión y fascinación por la gran variedad de seres prehistóricos conocidos también han surgido un sinfín de mitos relacionados con estos organismos del pasado.

Por eso el Planetario de Bogotá propone la charla incomoda “Paleo-mitos, desde verdades molestas hasta grandes mentiras”, un espacio de diálogo y discusión donde se conocerán algunos de los más grandes mitos asociados al mundo prehistórico, impulsados por evidencias malinterpretadas y errores científicos que a menudo se encuentran en el cine, la literatura y los videojuegos.

Lugar: Auditorio

Horario: 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Poe: cuentos cuánticos

Es un taller para conversar sobre tres principios de la mecánica cuántica: la dualidad, la superposición y la indeterminación; pero a la luz de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. La rigurosidad científica estará acompañada del poder de la metáfora para comprender el comportamiento de las partículas fundamentales que forman todo lo existente.

Lugar: Astroteca

Horario: 5:00 p. m. y 7:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Anticipando eclipses

Es un taller en el que las personas podrán predecir los próximos eclipses, bien sean de Sol o de Luna, realizando un cálculo aritmético sencillo. El taller permite abordar temas como el ciclo de Saros, el movimiento conjunto de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, y las clasificaciones y características de los eclipses para comprender finalmente qué características se deben presentar para que ocurran.

Lugar: Astroteca

Horario: 4:00 p. m., 6:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

esas de Juegos: Súper Cartas

En esta mesa de juegos del Planetario, los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos. A través de estos juegos explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos.

Con SuperMundos, descubrirán qué hace a la Tierra un planeta único en el Sistema Solar, contrastando sus características con otros mundos. En SuperConstelaciones, tendrán en sus manos fragmentos de la Vía Láctea, explorando nebulosas, cúmulos estelares y galaxias lejanas. Finalmente, SuperCosmos los llevará a conocer los objetos más impresionantes del universo, permitiéndoles jugar con sus tamaños, masas y escalas de tiempo. ¡Una actividad ideal para aprender mientras se divierten.

Lugar: Segundo piso

Horario: Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Nubes: entre formas y capas

Este Taller le permite reconocer cómo se generan las nubes a partir de un experimento en el que usted mismo podrá hacer una y aprender a clasificarlas a partir de su forma e identificar la información que brindan, por ejemplo, si anuncian una tormenta o un día soleado.

Lugar: Terraza

Horario: De 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Observación nocturna

Con la ayuda de nuestros telescopios y una charla apoyada en un sistema de simulación astronómica, vamos a explorar el cielo de esa noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo.