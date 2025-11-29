Primer Festival Gastrónomico ‘Corrientazo Engativeño’: 17 restaurantes participantes este sábado 29 de noviembre
Foto: Alcaldía Local de Engativá.
Este sa?bado 29 de noviembre de 2025, se realiza el Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá, una iniciativa de la Alcaldía Local de Engativá para fortalecer el turismo local a trave?s de la promocio?n del tradicional ‘corrientazo’ o menu? del di?a, una de las expresiones gastrono?micas ma?s representativas de Bogotá. En esta primera versión participaran 17 restaurantes de la localidad de Engativá. ¡Agéndate y disfruta con sabor y tradición!
Este gran festival se lleva a cabo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., con la participacio?n simulta?nea de 17 restaurantes de los cuales ofrecera?n su plato del di?a a un precio accesible, entre $ 12.000 y $1 7.000. Esta tarifa busca incentivar la visita de habitantes y visitantes de la localidad de Engativá, en el nororiente de Bogotá, para asi? promover la economi?a popular y visibilizar el valor cultural y gastrono?mico de los restaurantes de barrio.
Sobre esta innovadora propuesta, el alcalde Local de Engativá, Vi?ctor Hugo Huertas Prada, resalta: “El corrientazo es parte de nuestra identidad y de la historia de nuestros barrios. Con este festival, queremos honrar el saber popular, apoyar a los restaurantes de Engativa? y abrir las puertas para que ma?s personas descubran el potencial gastrono?mico que tenemos. Sin duda es un paso importante para fortalecer nuestra economi?a local y para que seamos un referente en toda la ciudad”.
El Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá se enmarca en la estrategia de la administracio?n local, “Sabores de Engativa?”, una iniciativa del a?rea de Desarrollo Econo?mico para resaltar la gastronomi?a auto?ctona a partir de la diversidad y riqueza de sabores de los restaurantes de la localidad. Asi? mismo, el evento se articula a la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) “Sabor Bogota?”, para fortalecer el orgullo por la ciudad a trave?s de la cultura gastrono?mica.
Restaurantes participantes del Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá
Son 17 establecimientos y cocinas que se suman a este festival en la localidad de Engativá:
- Restaurante El Buen Sabor Estrella de Mar de la Plaza de Distrital Mercado Las Ferias ubicado en la carrera 70 # 74-52.
- Restaurante Piqueteadero La Gran Llanera en la carrera 119 #63L-18.
- Restaurante Matambre en la carrera 112 #68A-87.
- Restaurante Atraten?o Pescaderi?a en la carrera 74B # 64I-02.
- Restaurante Mr. Oink ubicado en la carrera 80 #67-40.
- Restaurante Salsa y Sazo?n en la avenida carrera 70 # 67A-10.
- Restaurante El Buen Gusto y Alguito Ma?s localizado en la calle 74 # 88-38.
- Restaurante Casa Dorada ubicado en la carrera 77D #65A-02.
- Restaurante Horneados Gourmet en la calle 72 #103A-39.
- Restaurante Iconic Food & Drink localizado en la calle 78B #120A-55
- Restaurante Ma?laga y Bar en la carrera 77A #64F-04, local 1.
- Restaurante Bambu? ubicado en la calle 78 #112-24.
- Restaurante La Abuela localizado en la calle 71 #73A-66.
- AFC Restaurante y Pescaderi?a localizado en la calle 72 #84-06.
- Restaurante Mary de la Plaza Distrital de Mercado Las Ferias en la carrera 70 #74-52P.
- Restaurante Lilo Postres y Comida Artesanal ubicado en la carrera 98A #64G-15.
- Restaurante El Fogo?n de mi Papacho localizado en la diagonal 82 #72A-56.