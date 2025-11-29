Primer Festival Gastrónomico ‘Corrientazo Engativeño’: 17 restaurantes participantes este sábado 29 de noviembre

Foto: Alcaldía Local de Engativá.

Este sa?bado 29 de noviembre de 2025, se realiza el Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá, una iniciativa de la Alcaldía Local de Engativá para fortalecer el turismo local a trave?s de la promocio?n del tradicional ‘corrientazo’ o menu? del di?a, una de las expresiones gastrono?micas ma?s representativas de Bogotá. En esta primera versión participaran 17 restaurantes de la localidad de Engativá. ¡Agéndate y disfruta con sabor y tradición!

Este gran festival se lleva a cabo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., con la participacio?n simulta?nea de 17 restaurantes de los cuales ofrecera?n su plato del di?a a un precio accesible, entre $ 12.000 y $1 7.000. Esta tarifa busca incentivar la visita de habitantes y visitantes de la localidad de Engativá, en el nororiente de Bogotá, para asi? promover la economi?a popular y visibilizar el valor cultural y gastrono?mico de los restaurantes de barrio.

Sobre esta innovadora propuesta, el alcalde Local de Engativá, Vi?ctor Hugo Huertas Prada, resalta: “El corrientazo es parte de nuestra identidad y de la historia de nuestros barrios. Con este festival, queremos honrar el saber popular, apoyar a los restaurantes de Engativa? y abrir las puertas para que ma?s personas descubran el potencial gastrono?mico que tenemos. Sin duda es un paso importante para fortalecer nuestra economi?a local y para que seamos un referente en toda la ciudad”.

El Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá se enmarca en la estrategia de la administracio?n local, “Sabores de Engativa?”, una iniciativa del a?rea de Desarrollo Econo?mico para resaltar la gastronomi?a auto?ctona a partir de la diversidad y riqueza de sabores de los restaurantes de la localidad. Asi? mismo, el evento se articula a la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) “Sabor Bogota?”, para fortalecer el orgullo por la ciudad a trave?s de la cultura gastrono?mica.

Restaurantes participantes del Primer Festival ‘Corrientazo Engativen?o’ en Bogotá

Son 17 establecimientos y cocinas que se suman a este festival en la localidad de Engativá: