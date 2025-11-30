Bogotá se alista para una nueva experiencia MTB en Ciudad Bolívar este domingo 30 de noviembre

Foto: IDRD

La ciudad se prepara para vivir una nueva aventura sobre ruedas. Este domingo 30 de noviembre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el programa Bogotá en Bici realizarán una nueva edición de la Salida MTB Ciudad Bolívar, una experiencia creada para conectar a ciclistas con los paisajes rurales del sur y promover la movilidad activa.

La jornada comenzará con el punto de encuentro a las 6:30 a. m. en el Parque Las Quintas (calle 70C sur con carrera 17A). Desde allí, el equipo de guías, mecánicos y personal logístico acompañará a los participantes en un recorrido exigente, cuyo inicio está programado para las 7:30 a. m., la travesía finalizará en Quiba Alta, frente al colegio rural de la zona.

La Salida MTB Ciudad Bolívar, impulsada por el programa BiciExperiencias, invita a descubrir nuevas rutas, fortalecer hábitos saludables y promover la integración comunitaria a través del ciclismo recreativo. Esta iniciativa, apoyada por Eventos con Altura, motiva a la ciudadanía a utilizar la bicicleta como medio de exploración, movilidad y bienestar.

“En Bogotá creemos en el poder del deporte para unir territorios y transformar vidas. Esta salida MTB es una invitación a descubrir nuestra ciudad desde la bicicleta, a conectarnos con la naturaleza y a demostrar que el deporte es un camino para el bienestar, la convivencia y el orgullo bogotano”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La actividad contará con un aforo aproximado de 200 ciclistas, tras la preinscripción realizada el pasado martes 25 de noviembre. El día del evento, los cupos de quienes no se presenten serán liberados y podrán ser ocupados por nuevos interesados, que podrán participar por orden de llegada, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad y equipo establecidos.

El IDRD invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones en sus canales oficiales sobre este evento, que reúne deporte, naturaleza y una experiencia única sobre la bicicleta. ¡Bogotá se vive mejor en bici!