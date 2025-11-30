Conozca los barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre
Foto: Enel Colombia.
Este domingo 30 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 38 a calle 42. Barrio Sucre.
Desde las 7:45 a. m hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 10 a carrera 12. Barrio Chicó Norte.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m hasta las 4:00 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19. Barrio Juan Pablo II.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97. Barrio El Tintal Central.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 87. Barrio Villemar.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 37 sur a calle 39 sur. Barrio Llano Grande.
Localidad de Los Mártires
Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 25 a carrera 27. Barrio Ricaurte.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 sur a calle 47 sur entre carrera 15 este a carrera 18 este. Barrio Altos del Zuque.
Localidad de Localidad de Santa Fe
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 22 a calle 25. Barrio Bosque Izquierdo.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 23 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14. Barrio La Alameda.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30. Barrio La Macarena.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24. Barrio Las Aguas.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 7 entre calle 20 a calle 27. Barrio Las Nieves.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 33 a calle 41 entre carrera 6 a carrera 14. Barrio Sagrado Corazón.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34. Barrio Samper.
Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29. Barrio San Diego.
Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 27 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8. Barrio San Martín.
Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 sur a calle 29 sur. Barrio San Diego.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52. Barrio Nueva Zelandia.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m.hasta las 12:00 m.De la carrera 37 a carrera 39 entre calle 24 a calle 26. Barrio El Recuerdo.
Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 23 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26. Barrio Estrella.
Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Barrio la Soledad.
Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 30 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 24. Barrio Teusaquillo.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.