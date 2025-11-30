    • Bogotá

    Conozca los barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de un técnico de Enel revisando una instalación de luz en un poste.Foto: Enel Colombia.

    Este domingo 30 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre de 2025

    Localidad de Chapinero

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 38 a calle 42. Barrio Sucre.

    Desde las 7:45 a. m hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 10 a carrera 12. Barrio Chicó Norte.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Desde las 8:00 a. m hasta las 4:00 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19. Barrio Juan Pablo II.

    Localidad de Fontibón

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97. Barrio El Tintal Central.

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 87. Barrio Villemar.

    Localidad de Kennedy

    Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 37 sur a calle 39 sur. Barrio Llano Grande.

    Localidad de Los Mártires

    Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 25 a carrera 27. Barrio Ricaurte.

    Localidad de San Cristóbal

    Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 sur a calle 47 sur entre carrera 15 este a carrera 18 este. Barrio Altos del Zuque.

     

    Localidad de Localidad de Santa Fe

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 22 a calle 25. Barrio Bosque Izquierdo.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 23 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14. Barrio La Alameda.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30. Barrio La Macarena.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24. Barrio Las Aguas.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 7 entre calle 20 a calle 27. Barrio Las Nieves.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 33 a calle 41 entre carrera 6 a carrera 14. Barrio Sagrado Corazón.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34. Barrio Samper.

    Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29. Barrio San Diego.

    Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 27 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8. Barrio San Martín.

    Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 sur a calle 29 sur. Barrio San Diego.

    Localidad de Suba

    Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52. Barrio Nueva Zelandia.

    Localidad de Teusaquillo

    Desde las 8:00 a. m.hasta las 12:00 m.De la carrera 37 a carrera 39 entre calle 24 a calle 26. Barrio El Recuerdo.

    Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 23 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26. Barrio Estrella.

    Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Barrio la Soledad.

    Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 30 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 24. Barrio Teusaquillo.

     

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Giovanni Alarcón M.
