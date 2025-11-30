Conozca los barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre

Foto: Enel Colombia.

Este domingo 30 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 30 de noviembre de 2025

Localidad de Chapinero

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 38 a calle 42. Barrio Sucre.

Desde las 7:45 a. m hasta las 5:00 p. m. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 10 a carrera 12. Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m hasta las 4:00 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19. Barrio Juan Pablo II.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97. Barrio El Tintal Central.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 87. Barrio Villemar.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 37 sur a calle 39 sur. Barrio Llano Grande.

Localidad de Los Mártires

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 25 a carrera 27. Barrio Ricaurte.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 42 sur a calle 47 sur entre carrera 15 este a carrera 18 este. Barrio Altos del Zuque.

Localidad de Localidad de Santa Fe

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 22 a calle 25. Barrio Bosque Izquierdo.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 23 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14. Barrio La Alameda.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30. Barrio La Macarena.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24. Barrio Las Aguas.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 2 a carrera 7 entre calle 20 a calle 27. Barrio Las Nieves.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la calle 33 a calle 41 entre carrera 6 a carrera 14. Barrio Sagrado Corazón.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34. Barrio Samper.

Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29. Barrio San Diego.

Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 27 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8. Barrio San Martín.

Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 sur a calle 29 sur. Barrio San Diego.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52. Barrio Nueva Zelandia.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m.hasta las 12:00 m.De la carrera 37 a carrera 39 entre calle 24 a calle 26. Barrio El Recuerdo.

Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 23 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26. Barrio Estrella.

Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Barrio la Soledad.

Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 30 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 24. Barrio Teusaquillo.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: