Únase a las actividades de la Ciclovía de este domingo 30 de noviembre de 2025

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 30 de noviembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte, diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Campañas de Comportamiento vial

Recordaremos las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo 30 de noviembre en:

Calle 116 con carrera 15.

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía de Bogotá

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 30 de noviembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Carrera Séptima con calle 36 en el Parque Nacional.

Calle 54 sur con carrera 95 A.

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 30 de noviembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42.

Avenida Boyacá con calle 134.

Calle 54 sur concCarrera 95 A.

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 30 de noviembre, se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Carrera 80 i #61-05.

Calle 72 con carrera 58.

Carrera Séptima con calle 36.

Avenida Boyacá con carrera 24.

Ciclovía Te Cuida

Tendremos actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

Este domingo 30 de noviembre estaremos en:

Carrera Novena con calle 145.

Calle 116 con carrera 15.

¡Ven y disfruta de la Ciclovía!

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.