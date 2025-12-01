A mitad de los Juegos Bolivarianos, gran aporte del Equipo Bogotá al liderato de Colombia

Foto: IDRD

Pasado el meridiano de los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, Colombia es el líder de las justas con una relativa cómoda ventaja, y con un gran aporte de medallas por parte de los deportistas del Equipo Bogotá, especialmente en las jornadas 7 y 8.

Colombia suma 166 medallas, de las cuales 68 son de oro, 59 de plata y 39 de bronce, seguida por Venezuela con 135 (51-39-45) y Perú con 101 (26-34-41). De las 166 preseas colombianas, el Equipo Bogotá le ha dado 47, es decir, el 28.31 por ciento de la recaudado por la tricolor.

De los 68 oros colombianos 24 han sido del Equipo Bogotá (el 35.29%); de las 59 platas, 15 son bogotanas (el 25.42%), y de los 39 bronces, 8 los ha puesto el Equipo Bogotá (el 20.51%). Números positivos, que dejan ver un buen panorama para lo que resta de los Juegos y donde se puede brillar.

Dos grandes jornadas

Las dos últimas fechas de competencias fueron muy buenas para el Equipo Bogotá, dejando 22 medallas, 11 en cada fecha.

La séptima dejó 6 oros, 2 platas y 3 bronces. Los oros los ganaron Isabella Forero (3) en arquería, arco recurvo en equipos femenino, equipos mixto e individual, Laura y María Paula Tovar en squash equipos femenino, Andrés Felipe Herrera en squash equipos masculino, y Alejandro Rodríguez en canotaje (C1-200 mts).

Las platas las lograron Esteban Caro en tiro deportivo, y Tatiana Prieto y Juliana Pineda en esgrima equipos femenino; y los bronces fueron para el canotaje, con Víctor Barón en K4-200 mts y el mismo Barón, junto a Miguel Pinzón, en el K2-200, y para la vela con Andrey Quintero en la ILCA 7 masculino.

A la vez, la octava dejó 4 medallas de oro, 6 de plata y 1 de bronce. Los oros los lograron Alejandro Rodríguez (canotaje) en C2-200 mts mixto, Johana Sandoval (billar) en individual carambola a tres bandas, y los esquiadores Santiago Correa (slalom) y Daniela Verswyvel (figuras).

Las platas fueron para Miguel Pinzón y Víctor Barón (canotaje) en K4-200 mts mixto, Iván López (tiro) en rifle tendido 50 mts equipos masculino, las gimnastas Alix Sánchez, Valentina Pardo y Sofía Marín en equipos femenino, y los esquiadores Pablo Alvira (2) en slalom y figuras, y Daniela Verswyvel en salto. El bronce fue para el joven Noé Osorio en figuras.

Pasada la mitad de los Juegos, Jasmín Pistelli (natación carreras) es la máxima medallista del Equipo Bogotá con 4 preseas de oro y 1 de plata, seguida por Isabella Forero (arquería), Alejandro Rodríguez (canotaje), Laura Tovar (squash) y Laura Sofía Melo (natación carreras) con 3 oros cada uno.