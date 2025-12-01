Ya van 2,4 kilómetros de rieles instalados en el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

El proyecto de infraestructura más importante de Colombia, continúa avanzando para que dentro de muy poco podamos tener más tiempo para disfrutar en familia La Línea 1 del Metro ya tiene 2.438 metros instalados de rieles en varios puntos del viaducto, especialmente entre el ramal técnico de Bosa y la Estación 1 en las localidades de Bosa y Kennedy. El trabajo es implementando por profesionales especializados, respaldados por maquinaria y herramientas de alta tecnología.

¿Cómo es el proceso de instalación de rieles de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El proceso inicia con la recepción de la zona de obra y el diseño de la topografía inicial, que permite definir con precisión el terreno. A continuación, se realiza la instalación de puntos de topografía, fundamentales para garantizar la alineación exacta de los rieles. Posteriormente, se lleva a cabo el traslado de materiales hasta la estructura del viaducto, preparando el espacio para las siguientes fases.

En este punto, se procede al armado del acero de refuerzo, que constituye la base del sistema férreo. Luego se realiza la colocación de los rieles, encajados cuidadosamente de manera manual para asegurar su estabilidad. Seguidamente, se efectúa el montaje de encofrados, seguido del vaciado y curado del concreto, elemento esencial para el soporte de las vías. Finalmente, se ejecuta el ajuste preliminar y la regulación milimétrica del nivel de la vía, garantizando la precisión requerida para la operación del sistema.